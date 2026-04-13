Vicente Boluda, armador: "El buque parado en el agua se sigue manteniendo; su explotación comercial es un desastre"

El presidente de la Asociación Nacional de Navieros Españoles, Vicente Boluda, ha analizado en 'Herrera en COPE' las graves consecuencias que está teniendo el bloqueo naval del estrecho de Ormuz. Según Boluda, el cierre "afecta muchísimo al combustible y a sus precios, fundamentalmente al gas, pero también al crudo", lo que provoca que "la economía mundial se tambalee".

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El empresario ha destacado un efecto colateral que a menudo pasa desapercibido: el impacto sobre los fertilizantes. Boluda ha explicado que esta materia, clave para la agricultura, es "imprescindible para que la agricultura tenga la capacidad de alimentar a la población mundial". Al derivarse del petróleo, su escasez podría generar graves problemas en la cadena alimentaria.

Un desastre para las navieras

Sobre los miles de buques fondeados en la zona, Boluda lo ha calificado como "un auténtico desastre para las compañías navieras y los armadores". Ha señalado que los barcos siguen generando gastos de mantenimiento y tripulación mientras permanecen parados, ya que "sigue consumiendo el buque sin cobrar fletes", lo que representa una enorme pérdida económica.

El naviero ha explicado la difícil situación de las naves atrapadas, ya que el estrecho es como "un saco" sin otra salida, lo que impide maniobrar. Además, ha añadido que "tampoco hay puertos para con capacidad para recibir todos los barcos", obligándolos a permanecer fondeados en medio del mar.

Alamy Stock Photo Estrecho de Ormuz

Gas y petróleo, los más afectados

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Aunque hay barcos de todo tipo, Boluda ha querido matizar que el problema no reside tanto en la mercancía general, pues la zona no tiene grandes centros de consumo o fabricación. "Aquí el grave problema está en el fundamentalmente en el gas", ha afirmado, explicando que "casi el 50% del gas mundial" y cerca del "20% del crudo mundial" proceden de esa área, que incluye a productores clave como Qatar, Kuwait e Irán.

No obstante, el empresario ha reconocido que otros sectores también sufren las consecuencias. Ha puesto como ejemplo el "transporte de alfalfa", que es fundamental "para que los animales coman", o los buques graneleros con cargas de "maíz, trigo y soja", que son también "muy importantes" para la región.

Un futuro incierto y sin soluciones fáciles

Vicente Boluda ha confesado su sorpresa por la duración del conflicto. "Yo empiezo pensando que esto no ocurriría nunca", ha admitido, pero a la vista de los acontecimientos, "vemos que se está alargando". Ha advertido que aunque los países cuentan con reservas estratégicas, "también se van acabando", y recuperar el déficit de producción si el bloqueo persiste llevaría "años, no meses".

Alamy Stock Photo Mapa en relieve del estrecho de Ormuz

Preguntado por la posibilidad de que Irán imponga un peaje para cruzar el estrecho, Boluda lo ha descartado tajantemente, calificándolo de "impensable". Ha argumentado que una medida así "va contra el Derecho Internacional y los acuerdos mundiales sobre el tránsito libre por el mar", sentando un precedente que sería "una locura".

Por el momento, el presidente de la patronal de navieros ha asegurado que los puertos españoles no se están viendo afectados en lo que respecta a la mercancía general. Sin embargo, ha aprovechado para lanzar una reflexión a futuro: "Tenemos que pensar más en el coche eléctrico y en todas estas otras situaciones que no nos hagan depender tanto de estos minerales fósiles".