María Pilar Cárdenas, médica interina: "El futuro sigue siendo dudoso. No sabemos cómo la justicia española va a aplicar lo dicho por Europa"

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado sobre la situación laboral de los 800.000 trabajadores interinos en España, que representan cerca de un 30% de los empleados públicos. La sentencia critica duramente la fórmula española del contrato ‘indefinido no fijo’, al considerar que no sanciona debidamente los abusos de la temporalidad y mantiene al trabajador en una situación de absoluta precariedad.

Además, el tribunal europeo tampoco está de acuerdo con la indemnización de 20 días de salario por año de servicio que reciben estas personas. Sin embargo, el Gobierno, a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha advertido que esta resolución es meramente aclaratoria y que no obliga a nuestro país a hacer fijos los contratos temporales del sector público.

Un camino de incertidumbre

Este escenario abre un camino de dudas para los afectados. Es el caso de María Pilar Cárdenas, médico de la Unidad de Medicina Preventiva en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, quien ha compartido su experiencia en el programa ‘Mediodía COPE’ con Pilar García de la Granja. Tras acabar la residencia en 2023, lleva casi tres años como interina y actualmente su contrato es de 'indefinida no fija’.

Para Cárdenas, aunque la sentencia parece “un paso positivo”, la realidad es que “sigue abriendo un camino un poco de incertidumbre”, ya que no se sabe cómo la justicia española aplicará las recomendaciones europeas. La médico ha expresado que el futuro es “un poco dudoso para todos” y ha manifestado su escepticismo sobre si los dirigentes políticos tomarán el relevo.

Sigue abriendo un camino de incertidumbre" María Pilar Cárdenas médico del Hospital Universitario Fundación Alcorcón

La continuidad, clave en la sanidad

La doctora Cárdenas ha reflexionado sobre cómo este tipo de contratos afecta a la calidad del trabajo a largo plazo. Ha subrayado que la falta de estabilidad perjudica la continuidad de los proyectos y los valores de un equipo. “Si un equipo no puede tener una continuidad en el tiempo porque dentro de x años se convoca una oposición y cambia todo el mundo de hospital y de equipo, difícilmente se mantiene esa continuidad”, ha afirmado.

En el ámbito sanitario, ha añadido, esta continuidad es crucial. Según ha explicado, “la continuidad, la transversalidad es algo que es especialmente importante en la sanidad”, ya que “se ha demostrado que es lo que al final aumenta la calidad de vida y la esperanza de vida de nuestros pacientes”.