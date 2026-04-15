Pascual Sánchez Juan, director científico del CIEN: "El no recordar los sueños es un factor predictor del deterioro cognitivo futuro"

La incapacidad de recordar lo que hemos soñado podría ser mucho más que una simple anécdota al despertar. Un estudio del Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN) ha revelado que no recordar los sueños puede ser un factor predictor del riesgo de desarrollar deterioro cognitivo y, en última instancia, alzhéimer.

te puede interesar Un análisis de sangre podría predecir cuándo aparecerá el Alzheimer con hasta cuatro años de antelación

La investigación se enmarca en el proyecto Vallecas, en el que han participado 1.049 personas sanas mayores de 70 años durante más de una década.

Pascual Sánchez Juan, director científico del CIEN, explicó en 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja que, a lo largo de este seguimiento anual, los investigadores observaron distintos cambios asociados al deterioro cognitivo.

Según sus conclusiones, "el hecho de no recordar los sueños es un factor predictor para el riesgo futuro". El director del estudio afirmó que vieron que "los individuos que no recordaban tenían más riesgo", una conclusión que además "se confirmó con presencia de biomarcadores de alzhéimer", consolidando la idea de que es un predictor del deterioro cognitivo futuro.

El no recordar los sueños es un factor predictor del deterioro cognitivo futuro" Pascual Sánchez Juan Director científico del CIEN

La hipótesis de la red neuronal

La principal hipótesis para explicar este fenómeno se centra en la red neuronal por defecto, una región cerebral que se activa cuando la mente está en reposo, como al divagar o dormir. Esta red es una de las primeras zonas donde se deposita la patología asociada a la enfermedad de Alzheimer.

Según Pascual Sánchez Juan, la afectación de esta red "produciría problemas a la hora de generar el contenido de los sueños, que serían más pobres". Por lo tanto, la incapacidad para recordarlos no sería un problema de memoria, sino de la propia generación del sueño. "Los voluntarios serían incapaces de reconocer lo que han soñado por falta de contenido", aclara el investigador.

Dormir bien, una inversión en salud cerebral

Esta investigación se complementa con las advertencias de otros expertos como el Dr. Pedro Schestatsky, neurólogo con posdoctorado en Harvard, quien subraya que dormir poco o mal es un factor clave en el desarrollo de enfermedades neurológicas.

Schestatsky lanza un dato contundente: "Solo el 4% de la población duerme bien todas las noches y mantiene una salud metabólica adecuada", mientras que el 96% restante acumula errores diarios que "pasan factura al cerebro".

¿Dormir engorda?

Durante la noche, el cerebro activa el sistema glinfático, un mecanismo de limpieza que elimina residuos como la proteína beta-amiloide, cuya acumulación está relacionada con el alzhéimer. Un sueño insuficiente o interrumpido impide este proceso. "El sueño no es opcional. Es una necesidad biológica. Si lo interrumpimos crónicamente, perdemos la capacidad de mantener un cerebro sano", explica Schestatsky.

"Solo el 4% de la población duerme bien todas las noches y mantiene una salud metabólica adecuada" Pascual Sánchez Juan

Uno de los factores de riesgo más subestimados es la apnea del sueño, un trastorno que provoca microdespertares y falta de oxígeno durante la noche. El neurólogo insiste en que su detección temprana puede ralentizar el deterioro cognitivo y recomienda que todos los pacientes con alzhéimer en fases iniciales sean evaluados para descartarla.

Hábitos sencillos para proteger el cerebro

Para mitigar estos riesgos, el Dr. Schestatsky propone cambios efectivos en el estilo de vida. Entre sus recomendaciones se encuentran establecer una rutina de sueño fija, evitar las pantallas al menos una hora antes de dormir, practicar técnicas de respiración para calmar el sistema nervioso y reducir la exposición a estímulos estresantes antes de acostarse.

Aunque la edad y la genética son factores de riesgo importantes para el alzhéimer, cuidar la calidad del sueño se revela como una de las mejores inversiones en nuestra salud cerebral futura. Sobre todo, teniendo en cuenta que, según cálculos de la Sociedad Española de Neurología, más del 50% de los casos leves de alzhéimer en España están todavía sin diagnosticar.