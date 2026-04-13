"Irán ha estado cobrando hasta dos millones de euros por cruzar el estrecho de Ormuz, eso sí, siempre en yuanes, la moneda china"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cumplido su amenaza y desde este lunes bloquea el tráfico de barcos procedentes de Irán por el estrecho de Ormuz. La medida se activó tras el fracaso de las conversaciones de paz con Irán celebradas durante el fin de semana en Pakistán, según el análisis de la situación internacional realizado por Ángel Expósito y David Alandete en el programa 'La Linterna' de COPE. Washington avisa de que cualquier buque que se salte la medida será eliminado.

Este bloqueo naval vuelve a situar el pulso nuclear en el centro del conflicto, con una tregua que expira en solo nueve días y está al borde del colapso. La decisión de Trump acerca a los dos países a una nueva fase de choque directo en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico por el que transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Un peaje en yuanes

Según se ha analizado en 'La Linterna', la tensión ha escalado hasta el punto de que, en los últimos días, "Irán ha estado cobrando hasta dos millones de euros por cruce". La particularidad de este peaje es que el pago se realizaba "siempre en yuanes, la moneda china", un detalle que evidencia las alianzas geopolíticas en la región.

Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar"

EFE Una mujer pasa junto a una valla con el mensaje "El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado" en la plaza Enghelb de Teherán

Trump ha advertido a Teherán de que "abatirá y hundirá cualquier barco que intente romper ese bloqueo". A través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense fue tajante: "He dado instrucciones a nuestra Armada para que busque e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán". Por su parte, Irán advierte que si sus puertos son amenazados, no habrá seguridad para nadie.

La operación abre un escenario militar delicado para Estados Unidos, cuyos buques deben operar en un corredor muy estrecho. Esta zona está potencialmente minada y expuesta a misiles costeros, drones y ataques de pequeñas embarcaciones iraníes, las mismas que Trump ahora amenaza con hundir si no respetan el bloqueo.

La agitación económica no se ha hecho esperar. Tras el anuncio del bloqueo, el precio del petróleo se ha disparado y las bolsas han registrado caídas. El Centcom ha especificado que el bloqueo se aplicará de manera imparcial contra los buques que entren o salgan de puertos iraníes, pero no afectará a la libertad de navegación hacia otros destinos.

Alamy Stock Photo Estrecho de Ormuz

Choque con el Vaticano

En otro orden de cosas, Donald Trump también ha protagonizado un enfrentamiento verbal con el Papa León XIV. El presidente ha cargado duramente contra el pontífice, de quien ha llegado a decir que es "débil con el crimen" y "muy malo y terrible en política exterior".

El mensaje del evangelio es muy claro, bienaventurados los pacificadores"

La respuesta del Papa ha llegado desde el avión que le traslada a Argelia, primera parada de su viaje de diez días por África. "El mensaje del evangelio es muy claro, bienaventurados los pacificadores", ha declarado. El pontífice ha lamentado las palabras de Trump y ha afirmado que "poner mi mensaje al mismo nivel que lo que el presidente intenta hacer aquí es no comprender el mensaje del evangelio".

El viaje apostólico del Papa León XIV por África continuará en Camerún, Angola y finalizará en Guinea Ecuatorial. Como informa la enviada especial de COPE, Eva Fernández, el Papa ha visitado esta tarde la gran mezquita de Argel y la Basílica de Nuestra Señora de África como gestos de diálogo interreligioso.