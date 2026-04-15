Roxana Coll, logopeda y foniatra, avisa: "El volumen es la causa de casi todas las patologías benignas de la voz: nódulos, pólipos o edemas"

La voz es nuestra principal herramienta de comunicación y una pieza clave para muchos profesionales como cantantes, actores o periodistas. Sin embargo, no siempre se le presta la atención necesaria.

Roxana Coll, logopeda y especialista en patología de la voz, analiza en 'La Tarde' los principales problemas que la afectan y cómo cuidarla con motivo del Día Mundial de la Voz, que se celebra el 16 de abril.

Los trastornos de la voz en España

Muchos profesionales dependen de su voz, como es el caso de Ana Vicens, profesora de comunicación audiovisual, quien relató en el programa su experiencia personal. Sus problemas comenzaron en 2020, tras una posible infección por COVID, que le provocó una paresia, es decir, una parálisis parcial de una de las cuerdas vocales.

Según datos aportados por el periodista Urbano Canal, se estima que entre el 8% y el 10% de la población española sufre trastornos de la voz a lo largo del año, y la mayoría no recibe un tratamiento adecuado. Los expertos recomiendan acudir a un otorrino si un trastorno dura más de dos semanas.

Canal también ha explicado la diferencia entre afonía, que es la pérdida total de la voz, y la disfonía, una alteración del tono o del timbre que la vuelve más áspera.

Factores que dañan la voz

Roxana Coll ha señalado que uno de los mayores enemigos de la voz es el volumen excesivo.

El aumento de estrés de impacto es la causa de casi todas las patologías benignas de la voz" Roxana Coll Logopeda y foniatra

En España y otros países latinos "solemos hablar muy fuerte y muy rápido, y ambas cosas son malas para la voz, sobre todo el volumen", ha advertido la logopeda. Este exceso de volumen provoca un aumento del estrés de impacto, que es la fuerza con la que las cuerdas vocales chocan al cerrarse.

Según Coll, "el aumento de estrés de impacto es la causa de casi todas las patologías benignas de la voz; los nódulos, los pólipos, los edemas se forman por ese aumento del estrés de impacto".

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La presencia de ruido de fondo, habitual en bares o conciertos, nos obliga instintivamente a subir el volumen, forzando las cuerdas vocales. La forma correcta de proyectar la voz sin dañarla no implica hacer fuerza con la laringe.

"Lo que trabaja es la musculatura respiratoria, dando más presión de aire para que el volumen sea mayor", explica Coll, quien añade que las sensaciones deben ser siempre agradables y localizarse en la boca, no en la garganta.

Siempre que notemos que las sensaciones están en la garganta y son desagradables, es que está mal" Roxana Coll Logopeda y foniatra

Además del volumen, existen otros agentes perjudiciales. La especialista ha diferenciado entre factores tóxicos como el tabaco, el alcohol o el reflujo, y factores que provocan sequedad, como la cafeína, la teína y ciertos medicamentos. La mucosa que recubre las cuerdas vocales necesita estar bien hidratada para funcionar correctamente, por lo que una hidratación adecuada es fundamental.

Claves para cuidar la voz

Con motivo del Día Mundial de la Voz, se ha popularizado un reto viral que consiste en soplar burbujas en un vaso de agua con una pajita mientras se canta una canción. Roxana Coll ha explicado que se trata de un ejercicio de terapia de resistencia en agua que puede ser beneficioso, pero advierte que "hay que hacerlo con una guía de un especialista", ya que, mal ejecutado, podría ser contraproducente.

Finalmente, la logopeda ha resumido los cuidados básicos en tres puntos clave respaldados por la ciencia. Primero, si se es profesional de la voz, se debe aprender a usarla según las demandas específicas del trabajo.

Los otros dos pilares fundamentales son una correcta hidratación y evitar los factores exógenos y las conductas fonotraumáticas, como gritar, hablar en ambientes ruidosos o el carraspeo, un gesto que "hay que tratar de evitar" porque provoca un choque brusco de las cuerdas vocales.