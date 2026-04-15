TIEMPO DE JUEGO
Once histórico del Real Madrid en Múnich para buscar la remontada ante el Bayern: ningún jugador seleccionable con España
El equipo blanco se juega el pase a la semifinal de la Champions League en Alemania con una alineación titular sin futbolistas españoles por primera vez en su historia
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El Real Madrid se enfrenta al Bayern de Múnich en Alemania con el objetivo de remontar el 1-2 de la ida y conseguir un billete para la semifinal de la Champions League, donde ya espera el PSG. Para este trascendental partido, el club blanco presenta un once inicial histórico, ya que por primera vez en toda la historia de la Copa de Europa, no hay ningún jugador seleccionable por la Federación Española en la alineación titular.
Este hecho sin precedentes subraya la globalización del club, aunque incluye una particularidad en la figura de Brahim Díaz. El talentoso mediapunta, nacido en Málaga, ha optado por representar a la selección de Marruecos, por lo que, a efectos de seleccionables, no cuenta para España, configurando así este once plenamente internacional.
Una alineación para la historia
La alineación completa del Real Madrid es la formada por: Lunin; Alexander Arnold, Militao, Rüdiger, Mendy; Brahim, Bellingham, Valverde, Güler; Mbappé y Vinícius.
El reto de alcanzar la semifinal
Con este equipo, el Real Madrid busca una noche mágica en Múnich que le permita darle la vuelta a la eliminatoria. El resultado adverso de 1-2 en el partido de ida obliga a los blancos a salir a por la victoria desde el primer minuto. La recompensa es mayúscula: acceder a la semifinal de la máxima competición continental y seguir en la lucha por un nuevo título europeo.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.