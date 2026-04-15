"La criopreservación de cerebros significa que está congelado y sus tejidos no se deterioran, así como la actividad de sus neuronas se detiene"

El divulgador científico Jorge Alcalde ha explicado en 'La Linterna' de COPE, junto a Ángel Expósito, el alcance de un reciente y sobrecogedor avance científico: un grupo de investigadores ha logrado conservar el cerebro de un mamífero intacto. Este hito, que interviene justo tras la muerte, congela el cerebro y mantiene la red neuronal donde se almacenan recuerdos y personalidad. La idea, que parece sacada de la ciencia ficción, se aleja de mitos populares como el de la congelación de Walt Disney, quien en realidad fue incinerado.

Un cerebro 'en pausa'

Pero, ¿qué significa realmente preservar un cerebro intacto? Según Alcalde, implica dos cosas fundamentales. Por un lado, que "está congelado y sus tejidos no se deterioran", de forma similar a como se conserva un alimento. Por otro, "que la actividad de sus neuronas, de las células nerviosas, se ha detenido".

Esto sugiere que si las células nerviosas son el depósito de nuestros recuerdos y sensaciones, en ese cerebro "se ha quedado ese depósito bloqueado en la última experiencia que tuvo este animal". En teoría, si se recuperase en el futuro, "volvería a recordar lo mismo que estaba recordando en ese momento", ha añadido el experto.

Alamy Stock Photo Cerebro humano en un cubo de hielo transparente

El momento exacto de la muerte

El procedimiento de criopreservación debe realizarse justo en el momento del fallecimiento. A diferencia de otros órganos, en el cerebro el proceso de deterioro comienza muy poco tiempo después de que el corazón deje de latir. "Si esperamos 20 minutos a producir esa congelación, el deterioro de esas células ya es irreversible", ha advertido Alcalde, lo que hacía imposible hasta ahora congelar un cerebro con garantías.

Incertidumbre y debate ético

A pesar del avance técnico, no existe ninguna certeza de que, al reactivar la mente, los recuerdos o la personalidad se mantengan. Alcalde llama a poner los pies en la tierra, cuestionando que la esencia del ser humano, con sus emociones y creencias, resida únicamente en las células, cuya complejidad para almacenar información es bien conocida, como en el caso de los taxistas de Londres y su hipocampo. "Nadie puede asegurar lo que puede ocurrir con un cerebro de esos cuando se despierte", ha sentenciado.

Nadie puede asegurar lo que puede ocurrir con un cerebro de esos cuando se despierte"

Getty Images/iStockphoto Cerebro

De hecho, el divulgador científico se muestra cauto sobre las posibilidades reales de 'enchufar' una mente en el futuro. Considera que, por ahora, "lo más seguro es que lo que estamos produciendo es una muerte sostenida de ese tejido, sin mucha reparación posible de momento". Por ello, ha calificado la noticia como espectacular desde el punto de vista biomédico, pero ha subrayado que "desde el punto de vista de la ética y de su aplicación, por supuesto, en seres humanos estamos muy lejos de llegar a conseguirlo".