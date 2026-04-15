Chema Martínez, atleta: "Si eres corredor aficionado, las zapatillas de carbono te ayudan a recuperar, si te lo puedes permitir económicamente, adelante"

El debate sobre si los corredores aficionados deberían usar zapatillas con placa de carbono ha ganado mucha fuerza en el mundo del running. Para arrojar luz sobre este asunto, el atleta Chema Martínez, en su intervención en el programa El Partidazo de COPE (puedes escuchar el audio completo en este enlace), ha respondido a la pregunta de Juanma Castaño. Martínez ha sido claro y directo, avalando su uso en el ámbito amateur: "Si eres corredor aficionado, las zapatillas de carbono te ayudan a recuperar, si te lo puedes permitir económicamente, adelante".

¿Qué son las zapatillas de carbono?

Las conocidas como superzapatillas son un calzado de alto rendimiento que integra una placa de fibra de carbono en la mediasuela, combinada con espumas ultraligeras y de gran reactividad. Este revolucionario invento busca mejorar la economía de carrera, permitiendo al corredor ir más rápido con un menor esfuerzo. Su funcionamiento se basa en la sinergia de tres elementos: un efecto resorte de la placa que impulsa el pie, espumas que devuelven más energía que los materiales tradicionales y una geometría 'rocker' o curvada que agiliza la transición de la pisada.

Alamy Stock Photo Detalle macro de la nueva suela profesional de Nike Zoom Fly FK con inserción de fibra de carbono de longitud completa y con amortiguación Nike React.

Ventajas y desventajas

Tal como señala Chema Martínez, uno de los grandes beneficios es la mejora en la recuperación. La capacidad de la espuma para absorber el impacto reduce el daño muscular. A esto se suma la posibilidad de mejorar la eficiencia entre un 3% y un 5%. El atleta lo resume así: "Te ayuda a recuperar, a correr un poquito más y te sientes mejor". En su opinión, si a los profesionales les funciona, los amateurs también pueden beneficiarse de ello.

Si te lo puedes permitir económicamente, adelante con ello"

Sin embargo, no todo son ventajas. El principal inconveniente, como apunta el propio atleta, es su elevado precio. Además, estas zapatillas tienen una menor durabilidad, con una vida útil estimada entre 150 y 300 kilómetros, lo que obliga a cambiarlas con más frecuencia, un aspecto sobre el que Martínez ya dio sus recomendaciones en COPE. También existe un mayor riesgo de lesiones si no se tiene una técnica de carrera adecuada, ya que su rigidez puede ser agresiva para tobillos y gemelos.

Alamy Stock Photo Un atleta muestra en su mano las nuevas zapatillas de running Nike Epic React Flyknit 2 con suela especial e inserción de carbono.

El corredor ideal para las 'superzapatillas'

Los expertos coinciden en que no son un calzado para todos los días ni para todos los perfiles. Su uso se recomienda principalmente para competiciones y entrenamientos de alta intensidad, como series o ritmos controlados. El corredor ideal es aquel con una buena técnica de carrera, que aterriza de mediopié o metatarso, y que corre a ritmos rápidos (generalmente por debajo de 4:30 min/km), ya que es en estas condiciones donde se exprime todo su potencial.

Para la temporada 2024-2025, algunos de los modelos de referencia en el mercado son las Nike Air Zoom Alphafly 3, las Adidas Adizero Adios Pro 4 o las Asics Metaspeed Sky Paris, que continúan liderando la innovación en el calzado de alto rendimiento para corredores.