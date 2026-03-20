"Habrá barcos que no serán capaces, incluso con esa ayuda de los 20 céntimos, de hacer rentable su actividad y que se pensarán seriamente el mantener los barcos en el muelle"

Casi tres semanas después del inicio de la guerra, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha detallado el esperado paquete de medidas antiinflación. Durante el programa La Linterna de COPE, se analizaron las claves de un plan que movilizará 5.000 millones de euros a través de 80 medidas que entrarán en vigor de forma inminente para paliar los efectos de la crisis.

Rebajas fiscales y ayudas directas

El núcleo del plan es una rebaja fiscal generalizada sobre la energía. El presidente anunció que se bajarán "los impuestos que afectan al precio de la gasolina, al gasoil, hasta el mínimo que permite la Unión Europea". Esto incluye una reducción del IVA al 10% para carburantes, gas, pellets y leña. En la factura de la luz, los impuestos se recortarán en un 60%, con una bajada del IVA del 21% al 10% y una reducción del impuesto especial al 0,5%.

Además, el Gobierno congela el precio máximo de la bombona de butano y propano. A estas medidas se suman las ayudas directas a los sectores más afectados: transportistas, ganaderos, pescadores y agricultores se beneficiarán de un descuento de 20 céntimos por litro de carburante. La industria electrointensiva también recibirá una bonificación del 80% en los peajes.

Contradicciones y malestar político

Durante el espacio Clases de Economía de La Linterna, la subdirectora de ABC, Yolanda Gómez, señaló la principal contradicción del Ejecutivo. "Se rieron en la cara del del PP, ellos, los sindicatos, todo el mundo en contra de la rebaja de impuestos, y si ves las medidas de hoy, prácticamente todas son rebajas de impuestos", afirmó. Gómez recordó cómo la ministra María Jesús Montero había ridiculizado propuestas similares hace apenas unos días, evidenciando un giro en la estrategia del Gobierno.

EFE La vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

Este malestar culminó en lo que en el programa se calificó de "espectáculo", con la aprobación de un segundo decreto impulsado por SUMAR con sus propias medidas. Este segundo texto, según los analistas, "no va a ninguna parte", ya que se prevé que decaiga al no obtener la convalidación necesaria en el Congreso.

Medidas insuficientes para los sectores afectados

A pesar del alivio que suponen las ayudas, los principales sectores afectados las consideran insuficientes. Desde la Confederación Española del Transporte de Mercancías, Dulce Díaz lamenta que "un descuento de 20 céntimos por litro de combustible no se ajusta ni a la urgencia ni a la magnitud del problema que tenemos". Las quejas del sector del transporte se centran en que las ayudas no compensan el mes de pérdidas que ya acumulan.

Un descuento de 20 céntimos por litro de combustible no se ajusta ni a la urgencia ni a la magnitud del problema que tenemos

Una opinión similar llega desde el campo. José Luis Miguel, de COAG, advierte que las medidas "serían insuficientes en el caso de que se prorrogara la situación de guerra". Pero la valoración más contundente es la de los pescadores. Javier Garat, de la patronal CPESCA, asegura que los 20 céntimos "puede ser una cantidad insuficiente" y lanza una seria advertencia: "Habrá barcos que no serán capaces, incluso con esa ayuda de los 20 céntimos, de hacer rentable su actividad y que se pensarán seriamente el mantener los barcos en el muelle".

COPE Muelle pesquero

Habrá barcos que no serán capaces de hacer rentable su actividad y que se pensarán seriamente el mantener los barcos en el muelle

El plan de choque del Gobierno también prorroga el bono social eléctrico y térmico, prohíbe los cortes de suministro a hogares vulnerables y establece nuevas deducciones en el IRPF de hasta el 60% para reformas que mejoren la eficiencia energética de las viviendas. Finalmente, se crea un mecanismo de supervisión a través de la CNMC para "perseguir y castigar con dureza" a cualquier empresa que se enriquezca indebidamente aprovechando la crisis.