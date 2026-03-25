"Por primera vez en 200 años, hay más mujeres que hombres, cinco frente a cuatro, en la Suprema Corte Mexicana, lo cierto es que hay cambios importantes en el país"

México vive cambios importantes. Según ha apuntado la periodista Bea Mesa en el espacio 'Femenino Singular' de 'La Linterna' de COPE, desde que el país tiene presidenta, "parece mirarse de otra manera". La muestra más reciente de esta transformación es la nueva composición de la Suprema Corte mexicana, que por primera vez en 200 años ha quedado integrada por más mujeres que hombres, con una mayoría de cinco frente a cuatro. Este avance se produce en un país con un profundo legado histórico y social.

Un hito para la judicatura

Este hecho ha sido calificado como un gran avance por figuras de la propia institución. La magistrada del Supremo en México, Jazmín Esquivel, ha asegurado que "las mujeres ahora estamos abriendo brecha en la judicatura". Su declaración subraya la importancia de que el progreso femenino no se limite a los poderes ejecutivo y legislativo, sino que se consolide también en el ámbito judicial, una de las últimas fronteras en la conquista de la igualdad en los espacios de decisión.

Las mujeres ahora estamos abriendo brecha en la judicatura"

EFE La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jasmín Esquivel

La doble carga: poder y cuidados

A pesar de este logro, la propia magistrada Esquivel ha advertido de una tensión persistente. Aunque las mujeres avanzan en sus carreras profesionales, "siguen ocupando el rol de cuidadoras". Esta realidad supone que continúan cargando con una parte desproporcionada del trabajo no remunerado y de los cuidados, incluso cuando conquistan los más altos espacios de decisión. Este es un desafío que se enmarca en una sociedad que, como señalan algunos análisis, se ha acostumbrado a una violencia tremenda.

Las mujeres siguen ocupando el rol de cuidadoras, incluso cuando conquistan espacios de decisión"

Europa Press La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Norma Piña, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, y la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, acompañadas por el decano y la vicedecana del ICAM, Eugenio Ribón e Isabel Winkels, durante la celebración de la XII Cumbre de Mujeres Juristas "Igualdad y Derechos Humanos: un reto común’’, en el Senado, a 6 de marzo de 2025, en Madrid

El análisis aportado por Bea Mesa a Ángel Expósito en 'La Linterna' concluye que, si bien la desigualdad no se ha evaporado, los cambios son importantes y marcan un antes y un después. La presencia mayoritaria de mujeres en la Suprema Corte es un símbolo poderoso de la transformación en un país donde el peso de la costumbre patriarcal sigue siendo notable y donde el debate sobre el pasado y el futuro está más vivo que nunca.