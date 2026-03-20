El Gobierno ha dado luz verde a un nuevo paquete de medidas económicas y fiscales para combatir la subida de la inflación provocada por la guerra en Oriente Medio. El anuncio se ha producido en un Consejo de Ministros marcado por la tensión entre los socios de coalición, con la presentación de dos decretos por separado: uno del ala socialista del Ejecutivo y otro de Sumar. El análisis de este plan ha sido detallado por el periodista económico Iván Alonso en el programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito.

Claves del decreto anticrisis

El principal decreto, impulsado por el equipo de Pedro Sánchez, se centra en una rebaja fiscal para amortiguar el coste energético. Según ha explicado Alonso, desde este miércoles los carburantes, el gas y la electricidad pasarán a tener un IVA reducido del 10%, medida que también se aplica a los pellets y la leña. Además, se contempla una rebaja en los impuestos especiales de hidrocarburos y la suspensión del impuesto a la producción eléctrica, junto a la congelación del precio máximo de la bombona de butano.

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Una de las medidas más esperadas es la ayuda directa a los sectores más castigados. "Van a pagar 20 céntimos menos por litro de carburante los sectores más afectados, transportistas, ganaderos, pescadores o agricultores", ha confirmado el periodista. El plan también incluye una bonificación del 80% de los peajes para la industria electrointensiva y, como se detalla en el seguimiento al minuto del plan económico, prohíbe el despido en empresas que reciban ayudas públicas.

Van a pagar 20 céntimos menos por litro de carburante"

La división por la ley de vivienda

En paralelo, el ala de Sumar en el Gobierno, con Yolanda Díaz a la cabeza, ha presentado su propio decreto, aunque su futuro es incierto. La única medida confirmada es la congelación de la subida de los alquileres, una propuesta que choca con la negativa de Junts a apoyar cualquier iniciativa relacionada con la vivienda. Tal y como explica Mr. Dato, sin los votos del partido de Carles Puigdemont, el decreto no saldría adelante.

EFE La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz

Esta división ha llevado a una situación que Ángel Expósito ha calificado de insólita, comparando el Ejecutivo con "el ejército de Pancho Villa". El periodista ha señalado que la parte de Sumar "ha medio boicoteado el consejo de ministros" hasta que se ha aceptado su propuesta, evidenciando una fractura que, en sus palabras, "supera a la vida de Brian".

La teoría del caos está derivando hacia la teoría del ridículo"

Duras críticas a los ministros de Sumar

Expósito ha cuestionado duramente el papel de los ministros de Sumar en el Gobierno, como Yolanda Díaz, Mónica García o Ernest Urtasun, preguntándose por sus carteras y su contribución real. Ha calificado su actitud de "postureo", sugiriendo que presentan su decreto a sabiendas de que no se aprobará para "seguir chupando del bote". En este contexto de crisis de gobierno, se debate sobre la emergencia habitacional y las propuestas de congelación de alquileres.