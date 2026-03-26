La reflexión de Manolo Lama sobre la lesión de Kylian Mbappé: "El Real Madrid no puede confirmar públicamente el error y tampoco lo puede desmentir porque debería echar a la calle a todos los que se equivocaron"

La lesión de rodilla de Kylian Mbappé continúa generando controversia en torno al Real Madrid. Este martes, desde el programa ‘After Foot’ de RMC se informó de un posible error en el diagnóstico médico del delantero francés, una versión que también fue respaldada por Miguel Ángel Díaz en Deportes COPE.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Kylian Mbappé, durante un partido con el Real Madrid

Según estas informaciones, en la primera evaluación se habría revisado la rodilla equivocada. Sin embargo, el propio Mbappé, concentrado con la selección francesa, ha salido al paso para desmentir tajantemente esta versión.

MBAPPÉ DESMIENTE EL FALLO EN EL DIAGNÓSTICO

En la rueda de prensa previa al amistoso contra Brasil de este jueves, el atacante fue claro: "La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta. Como dije, puede que sea indirectamente responsable de esta situación porque cuando no te comunicas, dejas la puerta abierta a interpretaciones".

Además, quiso recalcar la buena relación con los servicios médicos del club: "Con el Real Madrid, siempre hemos tenido una comunicación muy clara, tanto en Madrid como en París, donde me acompañaban el médico y el fisioterapeuta".

PRESSE SPORTS / Cordon Press Kylian Mbappé, a su llegada a la concentración con Francia

Mbappé también habló sobre su estado físico y su disponibilidad para el próximo partido: "Estoy listo para empezar, para ayudar al equipo. El entrenador tomará las decisiones, y estaremos ahí para aceptarlas y dar lo mejor de nosotros, independientemente de la cantidad de minutos que juguemos".

¿OTRO ERROR CON CAMAVINGA?

Por otro lado, la polémica se ha ampliado tras una información publicada por L'Équipe, que señala un caso similar con Eduardo Camavinga.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Eduardo Camavinga durante el Real Madrid - Elche en el Santiago Bernabéu.

Según el diario francés, el centrocampista habría sido examinado en la pierna incorrecta tras unas molestias en el tobillo izquierdo, en un episodio ocurrido después de un encuentro ante el Athletic Club en San Mamés.

LA TAJANTE OPINIÓN DE MANOLO LAMA

El primero en dar su punto de vista en el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE fue Manolo Lama, que se mostró muy contundente. "Yo no sé si le hicieron a Kylian Mbappé la resonancia magnética en la rodilla buena o mala, pero sí sé que se equivocaron en el diagnóstico y hoy el jugador ha hablado de la lesión de enero, obviando que se lesionó en diciembre", empezó diciendo el periodista.

EFE El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé

Y agregaba seguidamente: "Mbappé se lesionó en diciembre y estuvo tres partidos jugando con ese diagnóstico erróneo. Es verdad que marcó goles contra Alavés, Talavera y Sevilla, pero durante los partidos no se mueve".

El narrador de Tiempo de Juego quiso ir más allá y afirmó: "Insisto, no sé si le hicieron una resonancia en una rodilla o en otra, pero es una absoluta realidad que se equivocaron en el diagnóstico e hicieron jugar a Mbappé con una lesión. Y por ese motivo, Mbappé va a tratarse y a recuperarse a Francia y no puede culpar ni al Real Madrid ni a los servicios médicos del club".

Y para finalizar, Manolo Lama dejó una reflexión. "¿Por qué el Real Madrid no desmiente ni afirma públicamente todo eso? Porque si lo afirma es un despelote y si lo desmiente tiene que poner en la calle a todos los que se han equivocado".