Marc Vidal, inversor: "Incluso algunos países de Europa empiezan a hablar de reducir el consumo energético; en español clásico, menos energía implica menos crecimiento"

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha lanzado una seria advertencia que resuena con ecos de las peores crisis del siglo XX: el planeta podría enfrentarse a una crisis energética peor que las de 1973 y 1979. El analista económico Marc Vidal, en su sección 'Salida de emergencia' del programa 'Herrera en COPE', ha desgranado las claves de una situación que, según afirma, confirma la extrema fragilidad del sistema energético global.

Las claves de una tormenta perfecta

Vidal ha explicado que esta crisis "es diferente" por tres factores principales. El primero es la escala, con una interrupción del suministro que "supera los 11 millones de barriles diarios", una cifra histórica. Sin embargo, el analista subraya que "el problema no es el volumen, sino la interdependencia". Eventos como el cierre del estrecho de Ormuz demuestran que no existen alternativas suficientes, afectando simultáneamente al petróleo, el gas, el transporte y las cadenas globales de suministro.

En segundo lugar, el contexto de una economía completamente global provoca que el impacto se expanda sin control. Un 'shock' energético ya no se limita a un único sector, sino que "se transmite a todo". Vidal ha puesto ejemplos claros: "El gas caro encarece los fertilizantes y, por tanto, los alimentos". Del mismo modo, "la escasez de helio afecta a los semiconductores, que es la base de nuestro mundo".

Es la base productiva entera"

El factor financiero y la respuesta política

El tercer elemento es el financiero. Marc Vidal ha destacado que "no todos los países pueden pagar energía cara" y la falta de acceso a dólares puede dejar a algunas naciones fuera del mercado, paralizando su producción y estabilidad. De hecho, ha señalado que "se empieza a hablar de reducir consumo energético incluso en países europeos", lo que se traduce en una máxima clara: "menos energía implica menos crecimiento".

Ante esta situación, el mundo ya está reaccionando con medidas como el uso de reservas estratégicas, la intervención estatal y el control del consumo. No obstante, Vidal ha sido tajante al afirmar que estas soluciones no se encuentran "bajando solo el IVA o con subsidios puntuales", ya que considera que "esos son parches". La gravedad del escenario exige, en su opinión, una protección estructural y cuentas públicas robustas.

Sin unos buenos presupuestos generales del estado, estamos vendidos" Marc Vidal Inversor

Finalmente, el analista ha concluido que si la AIE tiene razón, el futuro requiere "presupuestos públicos robustos, diseñados para escenarios adversos y no para titulares de corto plazo". Según Marc Vidal, es imprescindible preparar la energía, la industria y las finanzas públicas para un "entorno más caro, más volátil y mucho menos predecible", sentenciando que "sin unos buenos presupuestos generales del estado, estamos vendidos".