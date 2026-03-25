Rubén del Campo (AEMET): "Durante los primeros días de la Semana Santa, el tiempo será estable con precipitaciones acotadas al extremo norte peninsular"

La primavera ya ha comenzado y, a pocos días del cambio de hora al horario de verano, la vista está puesta en una de las épocas más esperadas del año: la Semana Santa. Este 2026 se celebrará entre el 29 de marzo, Domingo de Ramos, y el 5 de abril, Domingo de Resurrección, unas fechas que muchos españoles aguardan para disfrutar de los festivos. Sin embargo, la celebración está marcada por la incertidumbre meteorológica, especialmente tras un 2025 en el que los chubascos primaverales pusieron en peligro la salida de numerosas procesiones, generando una gran decepción. Para ofrecer algo de luz, el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha desvelado en el programa 'La Linterna' de COPE ante Expósito las primeras claves del tiempo.

Aunque durante esta última semana de marzo predominará un tiempo seco en casi todo el país, el pronóstico cambiará a partir del jueves y viernes. Según los primeros esbozos de la Aemet, las temperaturas estarán "algo por debajo de lo normal en el nordeste peninsular y un poco por encima en el suroeste". Serán jornadas con una marcada amplitud térmica, es decir, frías de madrugada pero mucho más templadas durante el día, conformando el arranque de una Semana Santa estable en la mayor parte del territorio.

Frío y lluvias para el Domingo de Ramos

El primer día de la Semana Santa, el Domingo de Ramos, "será una jornada fría para la época del año", según ha concretado Del Campo. En cuanto a las precipitaciones, el portavoz de la AEMET ha señalado que se esperan lluvias en el Cantábrico, en los Pirineos y en el Alto Ebro. También se prevén lluvias en Baleares. Esta situación de inestabilidad en el norte vendrá acompañada de una "sensación invernal", con una fuerte caída en la cota de nieve, que se situará en torno a los 800-1000 metros en las cordilleras del norte, donde también habrá heladas en zonas altas.

Brágimo Procesión de la Borriquilla en el Domingo de Ramos en Palencia

Estabilidad en el arranque de la semana

A pesar de un fin de semana inicial inestable en algunas zonas, la tendencia cambia con el comienzo de la semana. Rubén del Campo ha sido claro en su pronóstico para los primeros días festivos, asegurando que se espera "un tiempo estable con precipitaciones acotadas al extremo norte peninsular". En resumen, tal y como apuntaba el meteorólogo, lloverá en el norte, pero en el resto del país el tiempo se mantendrá estable, una noticia esperanzadora para las cofradías del centro y sur de España. Para muchos, esto supone un alivio ante el temor de una posible DANA en el Mediterráneo que pueda afectar a las procesiones.

Durante los primeros días de la Semana Santa, el tiempo será estable con precipitaciones acotadas al extremo norte peninsular"

Gabriel Álvarez Nazarenos en el Lunes Santo inestable de 2025

Incertidumbre para los días grandes

La mayor incertidumbre se concentra en la semana del 30 de marzo al 5 de abril, cuando se celebran los días grandes como el Jueves Santo y el Viernes Santo. La propia Aemet reconoce que, "en un plazo tan largo", no existe un pronóstico claro. No obstante, con la información actual, el escenario más probable es el de "una Semana Santa con precipitaciones escasas en la mayor parte del oeste y sur peninsular". Aún así, no se descartan lluvias en los tercios norte y este, además de en ambos archipiélagos.

Será una Semana Santa con precipitaciones escasas en la mayor parte del oeste y sur peninsular"

En cuanto a las temperaturas para esos días festivos, todo apunta a que los termómetros se situarán en valores normales para la época o incluso ligeramente por debajo en zonas del norte y este de la Península. Por tanto, algunas comunidades podrían experimentar un ambiente algo frío para ser primavera, aunque desde la Aemet insisten en que la predicción podría variar considerablemente a medida que se acerquen las fechas.