Las claves del 'preacuerdo' de PP y Vox en Extremadura: el pacto para pactar que parece no alcanzar el punto definitivo

El posible pacto entre el PP y VOX en Extremadura parece encontrarse en un punto muerto, a pesar de los rumores sobre un supuesto preacuerdo. Aunque ambas formaciones anunciaron este miércoles que todavía no hay un pacto definitivo, la situación ha generado un análisis profundo sobre la naturaleza de estos acuerdos preliminares. En la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa Herrera en COPE, el profesor de la USP-CEU, Armando Zerolo, ha desgranado junto a Jorge Bustos el significado real de la palabra 'preacuerdo' y su aplicación al complejo escenario político extremeño.

El enredo del 'preacuerdo'

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Armando Zerolo define el término de forma crítica: "Preacuerdo es la palabra que se utiliza para designar al acuerdo que se ha llegado para llegar a un acuerdo. O sea, que se acuerda llegar a un acuerdo al que todavía no se ha llegado".

Según el profesor, la rapidez con la que las partes han desmentido dicho pacto y el anuncio de una nueva prórroga en las negociaciones, esta vez hasta después de Semana Santa, siembran serias dudas. Zerolo ha recordado que los partidos "llevan 3 meses preacordando acuerdos", lo que alimenta el escepticismo sobre la viabilidad de un pacto final.

Las contradicciones de cada partido

El análisis de Zerolo subraya los obstáculos y contradicciones que cada formación tendría que justificar ante su electorado. Por un lado, VOX tendría que explicar "por qué ha pactado con el sanchismo 2, por qué ha decidido perpetuar la socialdemocracia y cómo se ha convertido en un agente conservador del consenso bipartidista". El reto para la formación liderada por Abascal sería considerable a la hora de argumentar su apoyo a un gobierno del PP.

Armando Zerolo, jurista

Por su parte, el Partido Popular también se enfrenta a un dilema. Según Zerolo, el PP "tendrá que explicar cómo acepta formar gobierno con los que han venido a acabar con el régimen del 78, se llevan mal con el rey y con el papa, y son amigos de Putin, Orban y la ultraderecha europea". Estas diferencias ideológicas fundamentales complican enormemente la posibilidad de un gobierno de coalición estable en la región.

Un acuerdo que parece imposible

Finalmente, Zerolo plantea un desafío conjunto para PP y VOX: demostrar que su falta de entendimiento no acabará perpetuando a Pedro Sánchez en el poder. La conclusión del profesor es pesimista y contundente, ya que considera que, en el fondo, "PP y VOX no están de acuerdo en nada". Su vaticinio es claro: "O las cosas cambian mucho, o estos preacuerdos solo significan que no va a haber ningún acuerdo", una frase que resume la desconfianza generalizada sobre el futuro del gobierno en Extremadura.