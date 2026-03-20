"Un descuento de 20 céntimos por litro de combustible no alcanza para garantizar la estabilidad del transporte de mercancías"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes el esperado paquete de medidas antiinflación para paliar los efectos de la guerra, tres semanas después del inicio del conflicto. Tal como se analizó en el programa La Linterna de COPE, este plan, que entra en vigor de forma inmediata, movilizará un total de 5.000 millones de euros a través de 80 medidas contenidas en dos decretos.

El núcleo del plan es una rebaja fiscal generalizada sobre la energía. El Gobierno ha aprobado una bajada del IVA de la electricidad y el gas al 10%, una reducción de los impuestos especiales de hidrocarburos y electricidad hasta el mínimo permitido por la UE, y la suspensión del impuesto a la producción eléctrica. Según el Ministerio de Hacienda, estas medidas supondrán un ahorro total de más de 6.000 millones de euros.

Críticas a la contradicción del Gobierno

En el espacio 'Clases de Economía de La Linterna', la subdirectora de ABC y experta económica, Yolanda Gómez, ofreció su valoración. Gómez considera que, aunque las medidas pueden suponer un alivio, llegan con retraso y ponen de manifiesto la "contradicción del gobierno, que empezó criticando las propuestas del Partido Popular y al final ha acabado tomando las medidas que ellos proponían".

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Esta contradicción fue uno de los aspectos más comentados, recordando cómo miembros del Ejecutivo, como la ministra María Jesús Montero, se habían burlado de la propuesta de bajada de impuestos. "Se rieron en la cara del PP, ellos, los sindicatos, todo el mundo en contra de la rebaja de impuestos, y ves las medidas de hoy, prácticamente todas son rebajas de impuestos", señaló Yolanda Gómez.

Ayudas insuficientes para los sectores afectados

El plan incluye ayudas directas para los sectores más golpeados por la crisis. Se establece un descuento de 20 céntimos por litro de carburante para transportistas, ganaderos, pescadores y agricultores. Sin embargo, la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM), a través de su portavoz Dulce Díaz, ha calificado la medida de insuficiente: "Un descuento de 20 céntimos por litro de combustible no se ajusta ni a la urgencia ni a la magnitud del problema que tenemos". El sector del transporte acumula ya un mes de pérdidas que, aseguran, no recuperarán.

Un descuento de 20 céntimos por litro de combustible no se ajusta ni a la urgencia ni a la magnitud del problema que tenemos"

Canva Camionero con el volante

Esta percepción es compartida por otros colectivos. Desde el campo, José Luis Miguel, de la organización agraria COAJ, advierte que las ayudas "serían insuficientes en el caso de que se prorrogara la situación de guerra". Del mismo modo, el sector pesquero, en palabras de Javier Gara, de la patronal pesquera, teme que para muchos barcos la ayuda no baste para asegurar la rentabilidad, lo que les obligaría a permanecer amarrados. "Habrá barcos que no serán capaces, incluso con esa ayuda de los 20 céntimos, de hacer rentable su actividad", afirmó Gara.

Habrá barcos que no serán capaces, incluso con esa ayuda de los 20 céntimos, de hacer rentable su actividad"

Otras medidas y el conflicto con Sumar

Además de las rebajas fiscales, el plan prorroga el bono social eléctrico y térmico, prohíbe los cortes de suministro a hogares vulnerables y veta el despido en empresas que reciban ayudas. También se dotará a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) de nuevas capacidades para sancionar a cualquier empresa que "aproveche esta crisis para enriquecerse".

El decreto también contempla medidas para impulsar la eficiencia energética, como una deducción del 15% en el IRPF y deducciones de hasta el 60% por reformas en viviendas para reducir la demanda de calefacción o refrigeración. A pesar de que las medidas entran en vigor de inmediato, las gasolineras ya advierten de que será "imposible" aplicar los descuentos esta misma noche y apuntan al fin de semana.

El anuncio del paquete de medidas ha estado marcado por la tensión interna en el Gobierno de coalición. La aprobación de un segundo decreto impulsado por Sumar, con medidas que finalmente no se aplicarán al no contar con apoyos para su convalidación, ha sido calificada por diversos analistas como un "espectáculo" y una "pataleta" de la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien se ha mostrado crítica con la rebaja de impuestos que conforma el núcleo del plan principal.