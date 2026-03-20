Vicente Cervera, transportista: "Con el precio del combustible así, te planteas subir los precios a los proveedores; no podemos trabajar en balde o perder dinero"

La escalada de precios de los carburantes ha puesto en jaque a miles de autónomos y pequeñas empresas. El testimonio de Vicente Cervera, dueño de una empresa de transporte con tres camiones en Alaquàs (Valencia), ilustra la situación límite que vive el sector. En 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos, Cervera ha explicado cómo el coste de llenar el depósito de uno de sus camiones se ha disparado: "Ponía 1.000 euros de combustible, que eran sobre unos 520 litros, y ahora nos cuesta casi 400 euros más".

Este drástico aumento, que eleva la factura a casi 1.400 euros por repostaje, llega en un contexto de crisis energética global. La escalada del conflicto en el Golfo Pérsico, con el precio del gas disparado y el barril de petróleo en 119 dólares, ha llevado al Gobierno a preparar un nuevo paquete de medidas anticrisis. Para muchos transportistas, la situación es ya insostenible. "Llenar el depósito ha pasado de 1.530 euros a 2.050", advierten desde el sector.

Subir tarifas o trabajar perdiendo dinero

Ante este escenario, Cervera se enfrenta a un dilema complejo. "Con el precio anterior, antes del conflicto, pues sí que nos venía bien, nos ajustábamos al precio, pero con este precio es insostenible", ha afirmado. La única salida para no trabajar a pérdidas es subir la tarifa a los proveedores. "Lo que no vamos a hacer, como todo el mundo trabajador autónomo, pues, lo que no puedes hacer es trabajar en balde o perder dinero", ha sentenciado.

EFE Un camionero reposta en Irun (Gipuzkoa)

La confianza en las soluciones del Ejecutivo es limitada. Los autónomos y las pequeñas y medianas empresas miran con escepticismo las promesas gubernamentales. "Tanto dicen, tanto dicen, pero después realmente te lo abonan por un sitio, pero por detrás te lo quitan", ha lamentado Cervera, quien espera que las ayudas, como una posible bajada del IVA, compensen realmente la situación.

Vicente Cervera ha concluido su intervención con una reflexión sobre el papel fundamental de su colectivo, a menudo olvidado por las administraciones. "Yo creo que somos un puntal en este país", ha afirmado, destacando que sin los autónomos, el músculo económico de este país, "la verdad es que este país se quedaría un poquito, un poquito atascado".

EFE Varios camiones llevan su mercancía a su destino

Un plan de ayudas "contenido" y sin medidas generalizadas

El periodista y experto en economía José María Camarero, en 'La Tarde' de COPE, ya adelantó que el plan del Gobierno consistirá en "medidas puntuales, muy perimetradas y contenidas".

Las ayudas se centrarán en los sectores más expuestos a la subida del combustible, como agricultores, ganaderos y transportistas. El objetivo es que actúen como un "parapeto" para que la subida de costes no impacte en la economía general, evitando los temidos efectos de segunda ronda. También se esperan rebajas en la factura de la luz y un impulso a las energías renovables como medida a largo plazo para ganar autonomía energética.