"175.000 euros un piso de 90 metros cuadrados de media, pero es que costaba hace nada 150.000, ha subido 25.000 en un año"

La guerra en Oriente Medio también está afectando a las hipotecas, una de sus consecuencias más directas. En el programa 'La Linterna' de COPE, Ángel Expósito ha abordado en su espacio 'Clases de Economía' junto a la directora de 'Mediodía COPE', la experta Pilar García de la Granja, cómo impacta este escenario en los bolsillos de los ciudadanos. El Euríbor, principal índice de referencia para las hipotecas variables, ha alcanzado su máximo del último año al situarse en el 2,36%, encadenando ya diez días consecutivos de subidas que complican el acceso a la financiación.

Un piso medio, 25.000 euros más caro

Este encarecimiento se refleja directamente en el precio de la vivienda. Como ha detallado la experta, un piso de 90 metros cuadrados cuesta ya de media 175.000 euros. "Pero es que costaba hace nada 150.000, ha subido 25.000 en un año", ha explicado García de la Granja durante su intervención, poniendo de manifiesto la rápida escalada de precios. Esta realidad obliga a los compradores a buscar más financiación, como advierten los expertos, que señalan que hay presión para que el precio de las hipotecas suba de cara a los próximos meses.

El impacto va más allá de la vivienda

La subida del Euríbor no solo afecta a quienes tienen que renovar su préstamo hipotecario. García de la Granja ha puesto el foco en otras áreas sensibles: "mucho ojo con los créditos inmediatos al consumo, mucho ojo con la financiación de créditos en empresas". Según la economista, "si te suben los tipos de interés o se tensa el euríbor, al final se tensa el precio al que te prestan el dinero las entidades financieras". Esta situación de encarecimiento del crédito golpea la economía de familias y compañías, aumentando la situación de vulnerabilidad para los que menos cobran.

El experto en vivienda Andrés Escobar ha aportado otro dato clave, situando la hipoteca media en España en 172.535 euros. Esta cifra confirma que comprar una casa exige hoy un esfuerzo económico mayor que hace un año. Para muchas personas con un salario mediano de 1.600 euros, la posibilidad de acceder a una hipoteca para un piso de estas características se convierte en una misión casi imposible, obligando a buscar alternativas en otras zonas de España.