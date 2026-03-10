COPE
"Te pueden robar la cuenta de WhatsApp en minutos y no necesitan hackear tu móvil"

El periodista experto en tecnología, José Ángel Cuadrado, alerta sobre el método de ingeniería social con el que los estafadores pueden acceder a todos tus chats y contactos

Evita hacer esto en WhatsApp: te pueden robar la cuenta

José Ángel Cuadrado

Madrid - Publicado el

1 min lectura

El periodista especializado en tecnología, José Ángel Cuadrado, ha alertado sobre una estafa que se está popularizando entre los ciberdelincuentes. 

Según el experto, te pueden robar la cuenta de WhatsApp en cuestión de minutos y, para ello, los estafadores no necesitan hackear tu móvil.

Así funciona la estafa

El método consiste en que un estafador intenta registrar tu número de teléfono en otro dispositivo. A continuación, WhatsApp te envía un código de verificación por SMS, y es en ese momento cuando el atacante te llama o escribe haciéndose pasar por el soporte técnico, una empresa o un conocido para pedírtelo con la excusa de un error. "Si se lo facilitas, vas a perder el control de tu cuenta", advierte Cuadrado.

Una vez que tienen acceso, los criminales pueden escribir a tus contactos, hacerse pasar por ti e incluso pedir dinero en tu nombre. El periodista subraya que no se trata de un ataque complejo, sino de ingeniería social. "Basta con que compartas un número para que le des acceso total a tu cuenta", explica.

Basta con que compartas un número para que le des acceso total a tu cuenta"

José Ángel Cuadrado

Periodista especializado en tecnología

Cómo evitar el robo de la cuenta

Para evitar ser víctima de este engaño, José Ángel Cuadrado ofrece dos consejos fundamentales. 

La primera y más importante es: "nunca compartas el código de verificación con nadie bajo ninguna circunstancia". 

Adicionalmente, recomienda activar la verificación en dos pasos dentro de los ajustes de WhatsApp para añadir un PIN adicional de seguridad que protege la cuenta.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

