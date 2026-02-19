Expertos calculan que necesitamos siete años de ahorro para la entrada de un piso frente a los cuatro de nuestros padres: "La vivienda cuesta ahora un 270 por ciento más"

El problema del acceso a la vivienda en España ha sido uno de los temas centrales en las 'Clases de Economía' del programa La Linterna, donde el periodista económico, Iván Alonso, ha desgranado las últimas cifras junto a Expósito. A pesar de que en 2025 se firmaron más de medio millón de hipotecas, alcanzando un máximo no visto desde 2010, la realidad es que el esfuerzo para comprar una casa es cada vez mayor.

El análisis es claro: se necesitan siete años de ahorro solo para poder dar la entrada de un piso, en contraste con los cuatro años que necesitaban nuestros padres. Como se explicó en el espacio de COPE, hemos pasado de un problema de financiación a uno de acceso.

Un sobrecoste del 270%

En la década de los 90, los tipos de interés medios se situaban en un 11%, muy por encima del 2,89% actual, lo que encarecía las cuotas mensuales. Sin embargo, el obstáculo hoy es diferente, ya que "la vivienda cuesta ahora un 270 por ciento más", una subida que no se ha visto reflejada de igual manera en los salarios.

Salarios, inflación y presión fiscal

Esta situación provoca que, aunque España disfrute de las segundas hipotecas más baratas de Europa, el esfuerzo real para las familias sea considerablemente mayor. El doctor en finanzas de Comillas ICAE, Luis Garvía, añade más variables a la ecuación que explican esta paradoja. Un esfuerzo al que se suman otras preocupaciones de los propietarios.

Garvía subraya la importancia de considerar otros factores como "la presión fiscal, por ejemplo, la inflación también, y, sobre todo, los salarios, que son más bajos que en nuestros homólogos europeos". Este cóctel da como resultado que, a pesar de unos costes teóricos más bajos, el esfuerzo para las familias sea "más alto".

Un 2026 incierto

El año 2025 cerró con un incremento del 18% en la firma de hipotecas en comparación con 2024, con más del 60% de ellas a tipo fijo. No obstante, de cara a 2026, las previsiones del sector apuntan a una ralentización en la firma de préstamos y una posible subida de los tipos de interés.

El precio del metro cuadrado también experimentó una subida superior al 13% en el conjunto del pasado año. La falta de oferta es uno de los factores clave que mantendrá el precio de la vivienda alto, una tendencia que, según los expertos, podría tardar años en revertirse.