10 MAR 2026 | El Aguanís de Tomás Guasch
"¿Y el dinero de Negreira dónde está?"
Redacción Deportes
Publicado el - Actualizado
1 min lectura0:35 min escucha
Temas relacionados
"El mayor negocio de la guerra lo hace el Gobierno que espera ingresar 1.300 millones de euros extras por la subida de los precios. ¿Cómo te quedas?"
Pilar García de la Granja
Lo último
Visto en ABC
Susana Díaz escucha a la ministra Ana Redondo definir a Pedro Sánchez como «superhéroe de la paz» y es clara
La expresidenta andaluza ha criticado las declaraciones de la ministra de Igualdad
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño