María Teresa Barea, notaria: "En una donación de un bien inmueble, como un piso, entran en juego tres impuestos y hay que hacer los cálculos para ver si se puede afrontar la operación"

España ha registrado una cifra récord de 225.000 donaciones durante el último año, un fenómeno impulsado mayoritariamente por una causa: ayudar a los jóvenes a acceder a una vivienda. Así lo ha explicado María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado, en el programa 'Herrera en COPE' con Sofía Buera, donde ha desgranado una tendencia social que no para de crecer.

Aunque las cifras engloban todo tipo de bienes, Barea ha confirmado que "en la práctica se ha generalizado mucho y se está viendo mucho en el día a día de las notarías ese supuesto de donación de dinero líquido, sobre todo de ascendientes a descendientes". Este método se ha convertido en la opción más extendida, como demuestran las operaciones del año pasado.

Un fenómeno en auge

La estadística notarial refleja un "incremento incesante" en los últimos años. Concretamente, en 2025 se ha observado un aumento a nivel nacional del 13%. Según Barea, este crecimiento "no se da por igual en todos los territorios", siendo "especialmente destacado en aquellas comunidades autónomas en las que el tratamiento fiscal de las donaciones es más favorable o cuenta con más bonificaciones".

El perfil más habitual es el de padres que donan a sus hijos jóvenes para ayudarles con la compra de su primera vivienda. La portavoz del Notariado señala que la situación del mercado inmobiliario es un factor clave. Muchos jóvenes "tienen una situación laboral estable que les permite pagar sus cuotas del préstamo hipotecario, pero no alcanzan a tener esa cifra inicial necesaria, que se calcula en torno a un 20% de la inversión para dar la entrada de la casa y pagar los costes".

Alamy Stock Photo Balcones de un edificio de Madrid

Este "primer empujón" de los padres se ha vuelto fundamental, ya que los bancos suelen financiar como máximo el 80% del valor del piso y el precio de la vivienda no ha dejado de subir. Aunque menos frecuente, el dinero de las donaciones también se destina a afrontar reformas o, en algunos casos, a "iniciar una actividad empresarial", apunta Barea.

La gran diferencia: los impuestos

Uno de los aspectos más importantes a valorar es el tratamiento fiscal, que es muy diferente en cada caso. La donación de dinero líquido "solamente está sujeta al impuesto de donaciones", explica la experta. En este sentido, comunidades como Madrid o Andalucía "cuentan con bonificaciones muy importantes en las donaciones de padres a hijos", lo que puede reducir considerablemente la carga fiscal.

Por el contrario, al donar un bien inmueble como una vivienda entran en juego tres impuestos. Al de donaciones se suman otros dos: el impuesto de la plusvalía municipal y una posible ganancia o incremento patrimonial en el IRPF para el donante. Por tanto, advierte la portavoz, "en la donación de inmueble hay que tener cuidado, hacer bien los números, para que la operación cuadre y se ajuste a las necesidades y las circunstancias de la familia".

Alamy Stock Photo Un bloque pisos residenciales en el centro de Madrid

Más allá de la ayuda directa de padres, la portavoz del Notariado ha confirmado que también se encuentran casos de "abuelos que donan a nietos", una situación que viven "con particular ilusión". Sin embargo, este auge de las ayudas familiares dibuja una nueva realidad. "Nos arrojan una fotografía de un cambio social o de una situación social en la que, sobre todo, las capas de población joven están teniendo problemas para iniciar sus proyectos vitales", reflexiona Barea.

Un sistema dependiente de la familia

Este incremento de las donaciones plantea el riesgo de "consolidar un sistema en el que acceder a una vivienda dependa de nuestros padres", lo que refleja las dificultades estructurales que enfrentan las nuevas generaciones. Ante esta compleja situación, María Teresa Barea concluye con una recomendación clara: "cualquiera que lo necesite, acuda a su notario de confianza, que le asesorará sobre la mejor manera de enfocar la operación".