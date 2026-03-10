Rocío Chipont, la autónoma castigada por la Seguridad Social destapa el calvario de ser madre y empresaria: "He cobrado 782 euros al mes durante los cuatro meses de baja por maternidad"

Rocío Chipont, empresaria autónoma, explica en 'Mediodía COPE' el problema que tuvo durante su baja maternal y las cuotas de autónomos

La escalada de los costes laborales se ha convertido en una pesada losa para las empresas españolas, que llevan más de cuatro años sin un respiro.

Como ha analizado 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja, las compañías pagan cada vez más por cada trabajador, una situación que se agrava con la subida de la gasolina, el gas y la luz.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los costes por hora trabajada crecieron un 3,8% en el último trimestre en comparación con el año anterior.

La periodista especializada en economía, Victoria Ballesteros, ha detallado que el coste salarial creció un 3,7%, pero son los otros costes, principalmente las cotizaciones a la Seguridad Social, los que más se dispararon, con un aumento del 4,3%.

Esto provoca que, desde 2020, mantener las nóminas sea un 20% más caro para las empresas. El coste laboral medio de un trabajador ya se sitúa en torno a los 38.000 euros al año, una cifra que no todas las compañías, especialmente las más pequeñas, pueden asumir.

El ejemplo es claro: para que un trabajador sin hijos reciba un sueldo neto de 1.500 euros al mes, la empresa debe desembolsar alrededor de 2.600 euros.

Esta diferencia se explica por las deducciones de IRPF y, sobre todo, por las cotizaciones sociales que la compañía abona, que suponen cerca del 30% del salario bruto.

El miedo a contratar

Este incremento de costes, impulsado por la subida del salario mínimo, el aumento de las cotizaciones empresariales con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la revisión de convenios, genera un "vértigo" en las pymes.

Muchas optan por quedarse "en modo mantenimiento" y ajustar precios o plantillas por miedo a no poder asumir los costes futuros, como ha explicado Rocío Chipont. El experto en mercado laboral, Sandalio Gómez, advierte que esta situación repercutirá en los sectores más débiles, como el comercio o la pequeña empresa, y podría generar una "reducción de empleo".

El 'tsunami de emociones' de ser madre en una provincia donde la natalidad se desploma: "Amigas mías se plantean no tener hijos"

En este contexto de asfixia para las empresas se enmarca la historia de Rocío Chipont, una empresaria y autónoma que ha visibilizado en redes sociales el calvario que viven muchas mujeres emprendedoras en España cuando deciden ser madres.

Su caso es el reflejo de las trabas que enfrentan los casi 3,5 millones de trabajadores por cuenta propia que hay en el país, un colectivo donde seis de cada diez llevan más de cinco años al frente de su negocio.

Por qué la vida de mi hijo vale menos que la de cualquier trabajador" Rocío Chipont Empresaria y autónoma

Un 'castigo' por devolver un recibo

Rocío, que es asesora financiera y tiene una inmobiliaria desde hace 16 años, fue madre hace unos meses. Durante la baja por nacimiento, la cuota de autónomos está bonificada al 100%.

Sin embargo, cuando le cobraron la cuota del mes en que dio a luz, pensó que era un error y la devolvió. La respuesta de la Seguridad Social fue tajante: como "castigo", le han obligado a pagar la cuota íntegra durante toda su baja. "He cobrado 782 euros al mes durante 4 meses", lamenta, mientras se pregunta: "¿por qué la vida de mi hijo vale menos que la de cualquier trabajador?".

Su odisea, que se hizo viral en un vídeo con más de un millón de visualizaciones, había comenzado antes. "Tuve un embarazo de riesgo y no me dejaron irme de baja", relata.

Tras la repercusión de su denuncia, se plantea tomar medidas legales, ya que ha descubierto que no es un caso aislado. A la penalización se suma que las madres autónomas deben contratar a alguien para no dejar de facturar durante su baja.

Muchas veces he querido tirar la toalla por cosas como esta" Rocío Chipont Empresaria y autónoma

Más allá de la maternidad, Rocío Chipont describe un día a día lleno de obstáculos. Le gustaría pagar más a su empleada, pero no puede porque le "comen más los impuestos que lo que en realidad" quiere abonarle.

A esto se suman las trabas burocráticas para solicitar ayudas, inspecciones "más duras que antes" o la dificultad para acceder a una hipoteca. Pese a todo, la libertad y la satisfacción de su trabajo la mantienen adelante, aunque reconoce que "muchas veces he querido tirar la toalla por cosas como esta".