"Con un salario mediano, 1.600 euros, puedes pagar de hipoteca de 500, es decir, comprar un piso de 150.000 y, para que tenga 90 metros cuadrados, tienes que irte a Murcia"

El año 2025 cerró con el segundo mejor dato histórico de compraventa de viviendas, solo por detrás de las cifras de 2007, con un incremento del 4,4% en las ventas respecto al año anterior. Sin embargo, este dinamismo viene acompañado de una subida del precio medio por encima de los 1.900 € por metro cuadrado, superando el récord de la burbuja inmobiliaria. Ante este panorama, la experta económica Victoria Ballesteros ha explicado en 'Herrera en COPE' qué vivienda es posible adquirir con el sueldo más habitual en España y en qué lugares.

Este es el caso de Jorge, que reside en Valencia y se ve obligado a vivir de alquiler. "Estoy viviendo de alquiler, pagando la mayor parte de mi sueldo, pero no puedo comprar una vivienda porque las zonas que me gustan están disparadas, las zonas que no me gustan están carísimas y encima tampoco hay mucha oferta", lamenta. Su situación refleja la de muchos ciudadanos que se ven expulsados del mercado de compra.

¿Qué casa puedes comprar con el sueldo mediano?

Ballesteros ha arrojado luz sobre esta cuestión en el programa 'Herrera en COPE'. Según sus cálculos, una persona con un salario mediano de 1.600 euros netos al mes puede destinar unos 500 euros a la hipoteca, siguiendo la recomendación de no superar el 30-35% de los ingresos. En sus propias palabras: "Con un salario mediano, 1.600 euros, puedes pagar de hipoteca de 500, es decir, comprar un piso de 150.000".

Gemini Una persona está de baja laboral en su casa mientras revisa un papel en el que viene indicada su nómina de la empresa

Este presupuesto máximo de 150.000 euros limita considerablemente las opciones en las grandes capitales. Para optar a una vivienda de unos 90 metros cuadrados, el comprador tendría que mudarse a ciudades como Murcia, Zaragoza, Valladolid, Salamanca o Alicante. El precio de la vivienda nueva se ha disparado y la oferta no es suficiente.

El ahorro: la clave para la entrada

Sin embargo, la compra no solo depende de la cuota mensual. La experta detalla que para una operación de este tipo "harían falta 45.000 euros de ahorro para la entrada y los gastos". Esto dejaría al comprador con una hipoteca de 120.000 euros a pagar en un plazo de 25 años. La ayuda familiar para comprar vivienda se ha convertido en una opción cada vez más recurrente para muchos jóvenes.

Europa Press Escaparate de una inmobiliaria en Madrid

La situación de Jorge en Valencia evidencia la dificultad de acceso a la vivienda en ciertas zonas a pesar de contar con un salario mediano. Su testimonio resalta la frustración de muchos compradores potenciales: "Las zonas que me gustan están disparadas, las zonas que no me gustan están carísimas y encima tampoco hay mucha oferta". Por todo ello, la única opción que vislumbra es "esperar a un momento mejor".