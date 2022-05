Walt Disney: la verdad sobre la teoría de que nació en España y dónde se encuentra en realidad su cuerpo

Su nombre encierra muchos misterios. Cuentan las leyendas, que el mayor dibujante de todos los tiempos no sabía dibujar. Que fue un antisemita que participó en la caza de brujas contra los comunistas a finales de los años 40 en Hollywood, y que en su lecho de muerte dejó dos palabras escritas más de medio siglo después de su muerte. Hablamos de Walt Disney.

Algunas teorías apuntan a que el Walt Disney no nació en Estados Unidos, sino muy lejos de allí. Hay una teoría que asegura que nació en 1901 en Mojácar, en Almería, y que su verdadero nombre era José Guirao Zamora. Su madre habría viajado a Estados Unidos con el pequeño y allí lo habría entregado a Elías y a Flora Disney.

Durante la caza de brujas de Hollywood se sentó frente al Comité de Actividades Antiamericanas y acusó a varios de sus antiguos empleados de ser comunistas, cuentan que habría sido una venganza a los que habían montado una huelga unos años antes durante la producción de la película 'Dumbo'. Falleció en 1966 a causa de un cáncer de pulmón antes de morir. Dejó unas palabras escritas: Kurt Rosell, el nombre del actor de la segunda parte de Guardianes de la Galaxia.





La versión oficial cuenta que fue incinerado y trasladado al panteón familiar, pero la leyenda cuenta que el padre de Mickey Mouse fuecriopreservado. De ser así, su cuerpo se mantendría en una cámara frigorífica, esperando volver a la vida en un futuro. En 'La Noche de Adolfo Arjona' ha estado el escritor Jorge Fonte, que tiene varios libros dedicados a la figura de Walt Disney. Fonte nos ha contado muchas curiosidades sobre el dibujante y creador de una de las productoras de Hollywood más exitosas de la historia.

Respecto a la idea de que pudiese haber nacido en España, el escritor señala que es una teoría descabellada: "Es un cuento chino. Todo este rumor surge de un artículo de una revista especializada en cine que se publicó en el año 1941. Se llamaba 'Primera plana' y en su primer número en el número inicial la portada era Walt Disney y desarrollada está 'idea loca' (...) La España franquista buscaba figuras emblemáticas donde agarrarse y la idea de que el cineasta más importante del momento pudiera ser español pintaba muy bien. Se inventaron toda esta historia de que nació en Mojácar, pero no tiene ni pies ni cabeza por ningún lado. De hecho, ninguno de los biógrafos o ninguno de los investigadores de Disney serio ha apostado nunca por esta idea".





También ha explicado que la teoría de que su cuerpo está congelado también es mentira: "No tienen credibilidad ninguna. Disney murió en diciembre de 1966 y fue incinerado y retirado en el panteón familiar del Cementerio Los Ángeles. Todo lo que venga a partir de ahí ya es pura fábula, pero bueno digamos que en este caso al propio estudio le interesaba de alguna manera que se alimentara esta teoría porque justo en ese momento, en el año 1966, el estudio estaba metido de lleno en la construcción de Disney World Florida y la inversión era monstruosamente grande. "Entonces a los accionistas del parque, el hecho de que la figura de Disney, que era la figura motora de todo lo que es la creatividad del estudio, faltara pues no les convenía, porque podían perder muchísimo dinero. Dejaron que incluso esa creencia se alimentase: la idea de que no está muerto del todo y en cualquier momento se da a un botón y lo recibimos".

Estas respuestas y muchas más relacionadas con teorías sobre Mickey Mouse las podrás descubrir escuchando al completo esta sección de 'La Noche de Adolfo Arjona'.