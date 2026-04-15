Pedro Martín analiza la posible falta previa antes del gol de Mbappé: "Rüdiger da una patadita que no tenía que dar"

El gol de Mbappé que supuso el 2-3 en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich en Alemania ha generado controversia. Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, ha analizado la jugada que precedió al tanto del delantero francés, poniendo el foco en una acción de Antonio Rüdiger.

Como inició el análisis Paco González, "todo nace de un jugador del Bayern en el suelo, porque Rudiger le ha regalado media patada". Martín señala que el jugador del equipo alemán pudo exagerar la caída y que la acción del defensa madridista no es sancionable.

Una patada innecesaria

Sí que es verdad que Rüdiger da una patadita que no tenía que dar" Pedro Martín Analista arbitral de Tiempo de Juego

El especialista arbitral insiste en la acción del central alemán, que considera el origen de toda la polémica posterior. "Sí que es verdad que Rüdiger da una patadita que no tenía que dar", ha sentenciado Pedro Martín en los micrófonos de la Cadena COPE.

"La falta de la que viene el segundo gol del Madrid no es una gran falta, es una faltita, pero el resto de la primera parte ha estado correcto porque por ejemplo, en esa última opción de Rüdiger, que no lo debe hacer, es bueno que no se pite y es malo que el jugador del Bayern finja un dolor que no", añadió Pedro Martín al descanso del encuentro sobre las polémicas de la primera parte, el segundo gol marcado por Güler de falta, y esa acción del tanto dem Mbappé y que protestó el Bayern.