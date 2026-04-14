"En Londres compararon el cerebro de un taxista y el de un conductor de autobús y uno tenía el hipocampo más grande, tienen que memorizar 25.000 calles"

El debate sobre la capacidad intelectual de las nuevas generaciones ha llegado a 'Herrera en COPE', donde Jorge Bustos y Alberto Herrera han analizado el poder de la memoria. Herrera ha puesto sobre la mesa un dato preocupante: por primera vez en la historia, una generación podría rendir peor que sus padres. Este fenómeno rompe con el llamado efecto Flim, según el cual cada generación había sido más inteligente que la anterior desde que se mide el cociente intelectual.

La Generación Z podría ser la primera en obtener peores resultados en pruebas de memoria, atención y matemáticas. Según ha explicado Alberto Herrera, esto no cuestiona si son "más o menos inteligentes", pero sí plantea una pregunta clave sobre la importancia de memorizar en la era digital. Las causas apuntan al uso excesivo de la tecnología y la irrupción de la inteligencia artificial.

Alamy Stock Photo Taxis de Londres

El cerebro de un taxista londinense

Para defender la importancia de la memoria, Herrera ha recordado uno de los estudios más famosos de la historia de la neurociencia, realizado en Londres con taxistas entre la década de los 90 y principios de los 2000. Para obtener su licencia, estos profesionales deben memorizar 25.000 calles y numerosos puntos de interés. Al comparar sus cerebros con los de conductores de autobús, "se comprobó es que el hipocampo de los taxistas era más grande, cuanto más tiempo pasaban en el taxi, más grande era".

Este ejercicio de memorización contrasta con la realidad actual. Un debate en el senado de los Estados Unidos ha revelado que los niños pasan una media de 5 a 8 horas con el teléfono móvil. Esta exposición, unida a la inteligencia artificial, se señala como la causa principal de los malos resultados académicos, un hecho que se refleja "muy muy claramente" en informes como el de PISA.

¿Nuevas habilidades o pereza mental?

La polémica está servida. Medios como el New York Post han llegado a titular que la Generación Z es, "oficialmente, la más tonta". Sin embargo, hay quienes desmienten esta afirmación y argumentan que se trata de un proceso de adaptación en el que se desarrollan "nuevas habilidades que desarrollas mejor". Herrera ha planteado una analogía para cuestionar este punto: "la calculadora está muy bien, pero a ti te enseñan a hacer sumas en el colegio, ¿no?".

No hay una alternativa pedagógica a los codos" Gegorio Luri Filósofo

El colaborador de 'Herrera en COPE' ha defendido que "el conocimiento es acumulativo", explicando que "para saber de, qué sé yo, astrofísica tienes que saber antes de álgebra". En este sentido, ha recordado las palabras del profesor y experto en educación Gregorio Luri, quien siempre dice que "no hay una alternativa pedagógica a los codos" y que nada nos prepara tan bien como "clavar los codos y ponerse a estudiar".