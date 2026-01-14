Reyes Calderón, sobre las denuncias a Julio Iglesias: "La historia nos permite contemplar algunos prototipos de seres humanos y ver cómo se han comportado y cómo han terminado en la historia"

El caso de las denuncias contra Julio Iglesias sigue su curso mientras la defensa de las dos mujeres que lo han denunciado ha comunicado que la fiscalía les tomará declaración como testigos protegidas. Por su parte, desde la Audiencia Nacional se han limitado a recordar que las diligencias son secretas y que el ministerio público dispone de hasta seis meses para decidir si presenta una querella o si, por el contrario, archiva la causa.

En este contexto, la escritora Reyes Calderón ha ofrecido un apunte en su sección 'Femenino Singular' en el programa 'La Linterna' de COPE. Calderón ha aprovechado para hacer una reflexión sobre los paralelismos históricos que se pueden extraer de situaciones como esta. "A mí me gusta mucho la historia, pero no con nostalgia", ha señalado, argumentando que su interés no reside en la idea de que "un tiempo pasado siempre fue mejor", sino en la convicción de que "la historia que viene el día de mañana será mucho mejor que el día de hoy".

La colaboradora ha afirmado que "la historia nos permite contemplar algunos prototipos de seres humanos y ver cómo se han comportado y cómo han terminado en la historia". A partir de esta premisa, ha desarrollado el perfil de uno de estos arquetipos.

Julio Iglesias

El prototipo del 'semidiós'

Calderón ha descrito el prototipo de "aquella persona que ha llegado en lo suyo, en su profesión, a lo más alto", alcanzando un estatus de "entre los mejores de los mejores". Según su análisis, una vez que esa persona consigue "esa fama, esa reputación, esa posición económica, ese todo", puede llegar a creerse "una especie de semidiós".

Trata a los demás como siervos, no como personas que le ayudan"

Alamy Stock Photo Cantante Julio Iglesias. Octubre de 1982

La consecuencia directa de esta actitud, ha explicado la escritora, es que dicho individuo "trata a los demás como si no tuvieran su misma dignidad", como si fueran "siervos, no como personas que le ayudan". Calderón subraya que este es un patrón recurrente a lo largo de la historia y cuyo desenlace suele ser siempre el mismo, siendo importante respetar la justicia en estos casos.

Acaba en un auténtico desastre"

Este prototipo, ha sentenciado Reyes Calderón, "siempre produce los mismos resultados, acaba en un auténtico desastre". Finalmente, ha concluido su reflexión con una llamada al aprendizaje colectivo y una referencia a la conocida canción del artista: "De eso tenemos que aprender, y ya saben, la vida sigue igual".