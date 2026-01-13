Las denuncias por agresión sexual y trata a Julio Iglesias: "Tengo la sensación de que esto se puede complicar mucho"

La Fiscalía está investigando al cantante Julio Iglesias, denunciado por presunta trata de personas y agresión sexual por parte de dos exempleadas. La investigación, adelantada por ElDiario.es y Univisión, ha sido analizada en la tertulia de 'La Linterna' de COPE, donde los colaboradores Carmelo Encinas y José María Olmo han desgranado junto a Ángel Expósito los detalles de unos hechos que "ponen un poco los pelos de punta". Los presuntos delitos habrían ocurrido en 2021 en las residencias del artista en República Dominicana y Bahamas.

Las denunciantes relatan que sufrieron presiones por parte del cantante para mantener encuentros sexuales. En la denuncia se incluyen "tocamientos, penetraciones no consentidas", además de agresiones físicas como bofetadas y "vejaciones verbales constantes" ante el resto del personal. También señalan a dos encargadas de las mansiones como presuntas colaboradoras necesarias en la trama.

Una pesadilla para el cantante

Aunque los tertulianos insisten en aplicar la "presunción de inocencia", coinciden en que el caso "huele muy terrible" y "pinta mal". Carmelo Encinas ha calificado el relato de las denunciantes como "tremendo", describiendo los hechos como "comportamientos propios de actitudes esclavistas". Para Encinas, el principal temor para el cantante es que "la denuncia de estas dos personas puede arrastrar a que vengan otras mujeres".

Tengo la sensación de que esto se puede complicar mucho"

José María Olmo, por su parte, ha destacado el rigor de la investigación periodística, que ha durado tres años. "Conocemos hechos del año 2021, pero que probablemente comenzaron a investigarse en 2022". Olmo ha subrayado la importancia de que Univisión, la cadena en castellano más fuerte de Estados Unidos, esté detrás: "En Estados Unidos se atan los machos a la hora de acusar, porque esto se puede volver contra ellos y te pueden arruinar si no tienes pruebas solventes".

Alamy Stock Photo El cantante Julio Iglesias durante un concierto en Mónaco

Uno de los puntos que, según Olmo, juega en contra de Iglesias es su reacción. "Cuando un medio de comunicación llama a alguien para comentarle que va a publicar una noticia que le puede afectar, una persona que no tiene nada que esconder se sienta con el periodista y niega los hechos o da la cara". Sin embargo, el cantante ha optado por no hacer comentarios y "amenaza rápidamente con interponer querellas", lo que para el periodista es un elemento que demuestra que "estamos hablando de alguien muy poderoso y que quizás se sentía impune".

Estamos hablando de alguien muy poderoso y que quizás se sentía impune"

El ‘caso Weinstein’ español

El periodista también ha señalado detalles "escalofriantes" del proceso de contratación del servicio doméstico, que incluían "pedirle unas fotografías, pedirle que se someta a un examen ginecológico y un test de que no tiene ningún tipo de enfermedades de transmisión sexual". Olmo ve paralelismos con el caso Epstein: "A mí me recuerda, en algunos casos, a lo que hemos ido conociendo sobre el caso de Epstein, porque por las casas de Julio Iglesias también pasaban muchas personas". Es algo que se suma al misterio que ha rodeado al cantante en los últimos años.

Alamy Stock Photo Julio Iglesias, en un concierto en Texas

Actualmente, el caso se encuentra en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El pasado 5 de enero, una asociación internacional de protección de los derechos de las mujeres presentó una querella en representación de las dos presuntas víctimas. La Fiscalía ha abierto diligencias previas para analizar los hechos y, si considera que hay indicios de delito, registrará la querella en el juzgado para que se inicie una investigación formal que podría terminar con la imputación de Julio Iglesias.

Separar la persona del personaje

Los colaboradores de 'La Linterna' han coincidido en la necesidad de "separar la persona del personaje". Reconocen que, aunque Julio Iglesias es una figura internacional y una "marca España" con una "trayectoria artística incuestionable", si se demuestran los hechos, a la persona "habrá que despreciarla por lo que ha hecho". Este escándalo obliga a redefinir el legado de una de las figuras más importantes de la música.

Finalmente, la tertulia ha abordado la prolongada ausencia del artista de la vida pública. Mientras que una teoría apunta a que su "narcisismo" le impide mostrar su deterioro físico, ahora surge una nueva hipótesis. Como ha sugerido Expósito, es posible que "esto ya empezaba a sonar en la cabeza y se ha quitado de en medio", anticipando la tormenta mediática y judicial que se avecinaba.