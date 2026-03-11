"Juan Roig dice que no gana lo mismo una cajera de Mercadona en Valencia que en Madrid por los impuestos, que hagan el favor los políticos de que esto sea más equitativo"

Mercadona ha vuelto a batir récords de beneficios en el último año, con una facturación que en 2025 rozó los 42.000 millones de euros, un 8% más que el año anterior, y unos ingresos netos de 729 millones de euros, un 25% más. Así lo ha presentado su presidente, Juan Roig, quien ha subrayado que gran parte de esta subida se debe al aumento de la productividad en la plantilla. Estos datos revalidan el liderazgo de Mercadona, que mantiene una cuota de mercado del 30%.

Petición directa a los políticos

Durante la presentación de resultados, analizada en el programa La Linterna de COPE con Expósito, Roig ha lanzado un mensaje directo a la clase política. "Yo a los políticos lo único que les pido es que hagan bien su trabajo, y eso lo pido yo y lo piden todos los ciudadanos", ha afirmado, añadiendo que "en los servicios públicos, pues, se tienen que gestionar muy bien y todos somos conscientes de que no se gestionan todo lo bien que nos gustaría".

El punto más destacado de sus reivindicaciones ha sido la diferencia de impuestos entre comunidades autónomas, una cuestión que, según ha afirmado, impacta directamente en el sueldo de sus trabajadoras. Tal y como se ha analizado posteriormente en la radio, esta es una de las claves de sus reivindicaciones durante la comparecencia.

El futuro de la cesta de la compra

Respecto a una de las grandes preocupaciones de los consumidores, el precio de la cesta de la compra, Roig ha sido claro sobre su política de precios. "Si las materias primas suben o bajan, nosotros subimos o bajamos. Nosotros no podemos influir en el precio de la materia prima", ha sentenciado para explicar que los precios no dependen de ellos.

Como prueba de su adaptación al mercado, el presidente de la compañía ha informado de que "entre enero y febrero y el principio de marzo, hemos bajado 300 productos". Además, la empresa ha destacado por haber creado 5.000 nuevos empleos en el último año y tiene previsto invertir más de 1.000 millones de euros para mejorar su modelo de supermercado y sus bloques logísticos.

Análisis de la brecha fiscal

La reflexión de Roig sobre la desigualdad fiscal ha sido uno de los puntos clave de la jornada, tal y como ha desgranado la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, en 'La Linterna'. La experta ha interpretado las palabras de Roig como una petición de sentido común a los políticos, ya que si bien no se puede influir en las materias primas, sí se puede en otros costes.

Finalmente, el llamamiento de Roig, amplificado por García de la Granja, se ha concretado en una petición para que los políticos "hagan el favor de que esto sea más equitativo". Esta demanda apunta directamente a una reducción de impuestos, comenzando por la Comunidad Valenciana, para acabar con la disparidad. La compañía, por su parte, ha contribuido con casi 700 millones de euros en impuestos derivados de los exitosos resultados de Mercadona.