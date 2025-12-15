Mario Alonso Puig, médico: "Cuando estás alterado puedes distraer la atención con una pregunta, '¿qué puede haber de valioso aquí?'; cambia el estado de ánimo"

En la sección Reflexionando con Mario Alonso Puig del programa Herrera en COPE, conducido por Alberto Herrera, una carta de un oyente ha servido como punto de partida para una profunda reflexión. El oyente relató cómo, tras un mal día, pitó furioso a un señor que cruzó sin mirar en Barbate (Cádiz), pero este le devolvió una sonrisa y un saludo, un gesto que le descolocó por completo y que, como le explicaría un amigo, se debe a que allí se presupone que un pitido es un saludo y no una reprimenda.

El poder de las interpretaciones

Para Mario Alonso Puig, este es "un ejemplo clarísimo del poder de las interpretaciones a la hora de decidir qué emociones vamos a experimentar". El prestigioso médico ha explicado las diferencias fisiológicas entre ambas reacciones. Quien pita desde el enfado sufre un aumento de la tensión arterial y de los niveles de cortisol, mientras que la persona que lo interpreta como un saludo mantiene la calma e incluso puede relajar al que ha pitado, rompiendo su patrón mental.

Este fenómeno, según Puig, ilustra la diferencia entre la creación de escasez y la abundancia en las interacciones humanas. En el primer caso, ambas partes acaban alteradas, mientras que en el segundo, "el que te devuelve algo diferente a lo que tú has dado y transforma tu estado mental".

Somos seres de encuentro

Consultado por Alberto Herrera sobre si la cordialidad es innata, Mario Alonso Puig ha afirmado que se puede entrenar, aunque genéticamente el ser humano es un "ser de encuentro". Nuestra especie necesita "cobijo y amparo" durante mucho tiempo, y la experiencia del amor es fundamental para el desarrollo de ciertos núcleos cerebrales.

Sin embargo, estas predisposiciones pueden verse afectadas por "programaciones mentales" y culturales. Para ilustrarlo, ha recordado el caso de la antropóloga Margaret Mead en la Melanesia, donde encontró dos islas cercanas con culturas opuestas: una acogedora y otra agresiva.

La clave para distraer la ira es preguntarse 'qué puede haber de bueno aquí, qué puede haber de valioso aquí'" Mario Alonso Puig Médico

La diferencia radicaba en sus creencias fundamentales, transmitidas desde la infancia. En la isla amable, se enseñaba que la gente es buena y que tratar bien a los demás genera una respuesta similar. En la isla hostil, por el contrario, se inculcaba la idea de que "el ser humano es malo por naturaleza, que no te puedes fiar de él".

La pregunta que transforma el enfado

Puig también ha señalado que la alegría y el buen humor son contagiosos, ya que liberan beta endorfinas, que bloquean las reacciones de miedo e ira. Ante situaciones estresantes como un atasco, el experto subraya que el factor decisivo es la manera en la que dirigimos la atención.

Su consejo es cambiar el foco de forma activa a través de una simple pregunta. "Basta que tú hagas una pregunta para que tu atención vaya a otro sitio, y como donde va la atención van tus emociones, pues de repente cambia", ha afirmado. La clave está en cuestionarse, por ejemplo, "¿qué puede haber de bueno aquí, qué puede haber de valioso aquí?".

Este pequeño giro mental permite reinterpretar la situación y encontrar aspectos positivos, como valorar tener un trabajo al que llegar tarde o estar en un atasco y no en un accidente. Mario Alonso Puig ha concluido advirtiendo sobre el peligro de hacerse "adictos al enfado", animando a elegir conscientemente cultivar emociones más positivas.