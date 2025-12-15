Francisco: "Le presté el único videojuego que tenía a un amigo en el 87; éramos los únicos que teníamos ordenador. Su videojuego no valía un duro, era horroroso. No hubo manera de que lo devolviese"

El programa Herrera en COPE, dirigido por Alberto Herrera, ha abierto los micrófonos a los oyentes en la sección La Hora de los Fósforos para hablar de objetos prestados que nunca han sido devueltos. Entre las historias compartidas, ha destacado el caso de Francisco, un hombre que lleva casi cuatro décadas esperando recuperar un videojuego que prestó cuando era un niño.

Casi cuatro décadas de espera

Francisco ha contado que en el año 1987, cuando tenía 12 añitos, prestó el único juego que tenía para su ordenador Amstrad CPC 6128. Se trataba del videojuego 'Phantomas', que intercambió con un amigo del pueblo por otro que, según ha recordado, "era horroroso", mientras que el suyo "era chulísimo".

Con el paso del tiempo, la devolución nunca se produjo. "Yo tengo 50 años, el juego no lo tengo", ha lamentado Francisco. Ha añadido que la situación se volvió incómoda, ya que su amigo "como que me evitaba la mirada" y a él le "daba vergüenza de pedírselo".

El caso de Francisco no es único. Óscar ha relatado cómo prestó su amplificador a un amigo y, tiempo después, lo encontró a la venta en una página de segunda mano publicado por la misma persona. Por su parte, Héctor ha explicado que su hermano le pidió el coche para un recado hace 10 años y nunca se lo devolvió, ya que finalmente sufrió un accidente que lo dejó como "siniestro total".

Canva Interior de un coche

Reliquias con valor sentimental

Algunos de los objetos tienen un gran valor sentimental, como la camiseta del exfutbolista del Granada Gustavo Orihuela. Su mujer, Remedios, ha contado que hace unos 15 años prestaron la prenda histórica para una supuesta exposición que nunca se realizó y ahora sus hijos anhelan recuperarla.

También se han escuchado historias con un giro inesperado, como la de Luis, un aficionado a los discos de vinilo. Tras prestar parte de su colección para una fiesta y no recibirla de vuelta, se cobró la deuda por su cuenta. Cuando el hermano de quien le pidió los discos olvidó su tabla de surf en la oficina, Luis se la quedó y sentenció: "Las tablas estaban del mismo sitio que los discos".

Foto de archivo de dos tablas de surf

La mayoría de los oyentes de 'Herrera en COPE' que han compartido su experiencia en 'La hora de los Fósforos', están esperando aún a que se lo devuelvan. Hace un tiempo, hablábamos sobre este tema del día y descubríamos el testimonio de Javier, que está esperando desde hace años a recuperar su objeto. En su caso un 'walkietalkie'. Fue hace unos 8 años, que se los prestó a un compañero. A día de hoy vive a su lado, y se cruza con él casi a diario. Pero nada, no se lo devuelve.

Hay quiénes prestaron por amistad, como Fran, que decidió ser buen amigo y prestarle una corbata a un colega que se había manchado la suya en un momento que requería de etiqueta. No lo dudó y se la dejó. Eso sí, han pasado 15 años y todavía no se la ha devuelto. "Cada vez que veo una red social y se la veo, pues digo le queda fenomenal", comentaba el oyente.

Algo parecido le ocurrió a Carlos, otro fósforo que dejó prestado unos skis al primo de la que, por aquel entonces, era su novia. Se había ido toda la familia a la montaña, y como el primo no tenía, le dejó unos. Nunca más volvió a verlos. Bueno, sí. Los vio de nuevo cuando se encontró con el primo en la montaña y este los llevaba puestos. Escucha aquí todos los testimonios.