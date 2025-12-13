Los abuelos de Marta abrieron la panadería en un pueblo de Zamora hace 60 años y no se imaginaron a quién llegarían sus pastas: "Nos consta que dijo que estaba muy bueno"

Los dulces de una pequeña panadería de Zamora han llegado hasta el mismísimo Vaticano. Esta es la historia de Marta Villar y sus famosas pastas, unos dulces artesanos que elabora en el obrador familiar de Almeida de Sayago y que, para sorpresa de todos, ha probado el papa León XIV. La anécdota ha sido relatada por Paloma Serrano en el programa 'La Linterna' de COPE, conducido por Ángel Expósito.

Una bióloga al frente del obrador familiar

Marta Villar es una bióloga de 37 años natural de Almeida de Sayago, un pueblo de Zamora de apenas 400 habitantes. Hace 60 años, sus abuelos abrieron la panadería 'Productos Villar'. Tras su jubilación, los padres de Marta tomaron el relevo, pero fue ella quien, tras acabar la carrera en Salamanca, decidió volver a sus orígenes para que el pueblo no perdiera uno de sus servicios esenciales, una decisión valiente similar a la de otros jóvenes panaderos que apuestan por el mundo rural.

Unos meses después de acabar la carrera, lo tuvo claro. "Decidí quedarme con el negocio por cambiar un poco de aires, la oportunidad de que mis padres se jubilaban, y seguir con el negocio familiar", ha explicado Marta. Su objetivo era que "el pueblo se quedara sin panadería y sin supermercado, y continuar un poco la andadura de la panadería".

No quería perder esa clientela, que el pueblo se quedara sin panadería" Marta Villar Al frente de Productos Villar

El viaje de las pastas hasta el Vaticano

El artífice de esta historia es Héctor Galán, el párroco del pueblo. En una de sus visitas al horno de Marta, le hizo una propuesta que no pudo rechazar. "El párroco del pueblo, pues, amigo mío, me dijo que tenían una audiencia privada en el Vaticano y que iba a visitar al papa", ha contado la propia repostera. Así, "nos surgió la idea de de llevarle unos productos de Sayago para que los conociera".

Instagram: productosvillaralmeida Héctor Galán, el párroco de Almeida de Sayago, con las pastas de Prodcutos Villar antes de hablar con León XIX

El padre Héctor, arcipreste de la zona de Almeida de Sayago desde hace siete años, consiguió la cita gracias a un obispo emérito que fue vecino del pontífice durante veinte años en Perú. Tras varias gestiones, el secretario del papa contactó con el obispo jubilado "para concertar una cita y para saludarse estos viejos amigos", ha detallado el sacerdote, que no dudó en acompañarle.

Para la ocasión, el padre Héctor preparó una maleta con regalos muy especiales de su tierra. Además de las pastas de Marta, decidió llevar otros productos de la gastronomía local, ya que un cardenal español le había confesado que "al papa le gusta mucho el jamón". La cesta se completó con jamón, licor y un curioso regalo que se hizo viral: una fotografía de la señal de tráfico que marca 'León, 14 kilómetros'.

Confirmación papal

La confirmación de que al papa le gustaron los dulces llegó una semana después. Según ha relatado el padre Héctor, el pontífice "prometió que esa noche cenaría el jamón y las pastas de postre". La prueba definitiva la trajo el obispo de Zamora, don Fernando Valera, en una visita posterior a Roma. El papa le recordó el encuentro y los regalos recibidos, confirmando "que estaba todo muy bueno".

Estaba todo muy bueno" Fernando Valera Obispo de Zamora

Lo que comenzó como una anécdota local se ha convertido en una alegría para todo el municipio. La historia de las pastas de Marta Villar es un ejemplo de cómo el trabajo artesanal, como el de tantos panaderos en zonas rurales, puede traspasar fronteras y llegar hasta el Vaticano, una dulce noticia que ha puesto en el mapa a Almeida de Sayago.