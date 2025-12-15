El 'vértigo' se apodera del Gobierno: la palabra que define el miedo a la caída

La palabra de este lunes en la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa 'Herrera en COPE' ha sido 'vértigo'.

El periodista Ramón González Férriz ha explicado, en conversación con Jorge Bustos, que este término no solo se refiere al miedo a las alturas, sino más bien al miedo a la caída y a la sensación de que una situación se escapa de control sin poder detenerla. Una definición que, según el analista, describe el estado de ánimo actual dentro del Gobierno.

González Férriz ha comparado esta sensación con situaciones cotidianas, como enviar un correo electrónico crítico a la persona equivocada por error. Basándose en conversaciones con "amigos socialistas" durante el fin de semana, el periodista ha afirmado percibir en el Ejecutivo "la sensación de vértigo que produce saber que, con perdón, la has cagado, pero a una escala enorme".

La procesión va por dentro

A pesar de este sentimiento interno, los políticos poseen una capacidad singular para ocultar sus errores. "Quieren parecer valientes y responsables, pero son plenamente conscientes de que se han equivocado muy gravemente y de que lo van a pagar", ha señalado González Férriz. Sufren el vértigo del fracaso o del ridículo, pero a un nivel diferente y con la habilidad de "ponerse ante la cámara y decir que todo está bien".

El análisis concluye con una reflexión preocupante. "Hoy, sin embargo, el poder tiene vértigo, el problema es que los ciudadanos, un poco, también", ha sentenciado el periodista. Esta afirmación sugiere que la inestabilidad y el miedo no son exclusivos de la esfera política, sino que se han extendido a una parte de la sociedad.