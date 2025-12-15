La escena de Héctor Alterio en 'El hijo de la novia' que emocionó a técnicos y actores: la decisión que tomó el director poco después

Campanella no ideó así la escena. Sobre el minuto 40 de “El hijo de la novia” Héctor Alterio tenía un monólogo, una toma sin cortes. Para ese momento, se tenía pensado que el relato de Nino, el personaje de Alterio, fuera acompañado de imágenes, tipo flashback, del personaje de Norma, que interpretaba la actriz Norma Aleandro, trabajando en el restaurante.

Y eso, se iba a filmar otro día.

Pero cuando todos vieron lo que pasaba mientras se rodaba, los técnicos y actores se emocionaron, incluido Ricardo Darín.

Y entonces Campanella decidió no rodar lo complementario.

Alterio dijo sus líneas como estaba en el guión literario, pero cómo lo dijo...

A veces lo más simple, sin tantos recursos, es la mejor opción.

Europa Press Héctor Alterio

Se ha muerto el gran Héctor Alterio.

Pero como ha dicho su hija Malena “eso ya estaba en el contrato”.

Ernesto y Malena Alterio, en el adiós a su padre: "Pensábamos que nunca iba a llegar este día"

Tristes y serenos, así llegaron Ernesto y Malena Alterio al tanatorio de la M-30 de Madrid, donde se ha instalado la capilla ardiente del actor Héctor Alterio, fallecido este sábado. Un día triste para el mundo de la interpretación que ha despedido a uno de los inmensos talentos precisamente el día que se han entregado los Premios Forqué, donde compañeros y amigos han tenido un sentido recuerdo para él.

Aunque a su llegada al velatorio Ernesto, acompañado de su pareja Ella Jazz, y Malena solo han dado las gracias al recibir el pésame por la pérdida de su padre, ha sido al abandonar el lugar cuando querido explayarse y dedicar unas palabras de cariño a su progenitor. "Pensábamos que nunca iba a llegar este día, pero está en el contrato. Está claro, es inevitable", ha comenzado diciendo visiblemente emocionada. "Se fue de una manera bonita y bonito como ha sido siempre. Y se fue bonito", ha concluido.

EFE El actor Ernesto Alterio (d), junto con su pareja Ella Jazz (i) y su hija Lola Alterio (c) a su llegada al tanatorio de la M-30 donde está instalada la capilla ardiente del actor Héctor Alterio, que falleció ayer sábado

Su hermano Ernesto Alterio confesó que les da "mucha pena, pero también muy agradecidos por tener el padre que tuvimos y que también se fue de la misma manera de arte que vivió".

El actor explicó que "estuvo activo hasta el final, haciendo lo que más le gustaba y que lo hacía fenomenal y que llegó al corazón de muchísima gente, así que muchas gracias a todos.

Los Alterio han estado arropados en todo momento por su familia y amigos. No ha faltado Juana Acosta, quien fue pareja de Ernesto durante 15 años. La actriz colombiana ha acudido al tanatorio con Lola, la hija en común que tiene con el intérprete, a quien le sigue uniendo una excelente relación. Fernando Tejero; Lola Herrera y su hija, Natalia Dicenta; Mariano Barroso; Luisa Martín o Alfonso Bassave han sido otros de los compañeros que han acudido al tanatorio a despedirse del maestro Alterio.