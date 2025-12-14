Manoli vive en una casa prefabricada de contenedores: "Al tener un solar, vi una opción para nosotros viable, es muy calentita y fresquita en verano e invierno"

El precio de la vivienda en España se ha disparado en la última década, con un encarecimiento del 81% según datos del INE, lo que ha llevado a muchas personas a buscar alternativas más asequibles. En este contexto, las casas prefabricadas han emergido como una solución en auge, con un crecimiento anual de entre un 15% y un 20%. Es el caso de Manoli, quien ha optado por una casa hecha con contenedores marítimos y se muestra encantada con su decisión.

Manoli vive ahora en una de estas viviendas y, según ha contado en el programa La Tarde de COPE, la elección fue un acierto. "Al tener un solar en el cual llegar y que te la pusieran, pues fue fantástico", explica. Para ella, la comodidad y la eficiencia son claves: "Estamos encantados, porque es muy muy calentita y muy fresquita en verano e invierno". Además, destaca la versatilidad en el diseño.

Precios y modelos para todos los gustos

El principal atractivo de estas construcciones es, sin duda, su precio. Durante el programa conducido por Pilar García Muñiz, se han mostrado ejemplos que van desde modernos chalets por 100.000 euros hasta viviendas de 70 metros cuadrados por poco más de 42.000 euros. Estas cifras contrastan con los 150.000 euros de media que cuesta un piso de esas dimensiones en España, una cantidad que supera los 300.000 euros en Madrid. Este ahorro ha permitido a muchas familias, como le ocurrió a Esther, que con 25.000 euros pudo tener su casa prefabricada, acceder a una vivienda en propiedad.

Alamy Stock Photo Parte de una casa prefabricada

La visión del experto

Para analizar este fenómeno, el programa ha contado con el arquitecto Alberto Armendia, quien ha confirmado que el ahorro puede situarse entre un 20% y un 30% respecto a una construcción tradicional. No obstante, el experto ha matizado que al precio de la casa hay que sumarle el coste del terreno, los impuestos y la cimentación, que no se puede prefabricar. Aun así, ha señalado que las ofertas por debajo de 1.000 euros el metro cuadrado son baratas en el mercado actual.

Una de las dudas más frecuentes es si estas casas son de calidad y legales. Armendia ha sido tajante: "Están sometidas exactamente a la misma norma", en referencia al Código Técnico de la Edificación, que obliga a cumplir exigencias de aislamiento térmico, acústico y de hermeticidad. Por tanto, son viviendas completamente legales que pagan sus impuestos como cualquier otra, un aspecto que las diferencia de otro tipo de construcciones ilegales sobre las que alertan las autoridades.

Ventajas más allá del dinero

El arquitecto ha destacado otras ventajas importantes, como la rapidez en la construcción, que se reduce a un plazo de entre 3 y 6 meses frente al año y medio de una obra tradicional. Esto se debe a que el proceso se realiza en una fábrica, lo que reduce los errores de ejecución y mejora las condiciones laborales de los operarios. "Es algo que desde hace décadas, sobre todo en los países nórdicos, se lleva haciendo así", ha recordado Armendia.

Alamy Stock Photo Traslado de una casa prefabricada con estructura de madera

El futuro de la construcción en España parece encaminarse hacia este modelo. Aunque actualmente solo representan el 2% de las viviendas unifamiliares nuevas, se espera que esta cifra crezca progresivamente. La prueba definitiva de su viabilidad la ha dado el propio experto. A la pregunta de si se compraría una, la respuesta ha sido un rotundo "sí".