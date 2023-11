El chef Rafuel desvela qué tienes que hacer con la patata para cocinar la mejor tortilla de patatas: muy fácil

Si pensamos en platos típicos de la cocina española, uno de los primeros que se nos viene a la cabeza es la tortilla de patatas. Hay multitud de recetas para prepararla, pero siempre triunfa en la mesa. El chef Rafuel ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' y ha detallado la receta para preparar una tortilla de patatas bravas. Toma nota del paso a paso en el siguiente audio.

El chef, conocido por hacer recetas para todos, ha detallado a Alberto Herrera los pasos a seguir para preparar esta tortilla tan especial. El primer paso es, por un lado, "hacer las papas con la cebolla y lo pochas" y, por otro, "coges unas patatas agrias, las cueces a fuego lento y las doras hasta que queden muy crujientes".

En este paso, debes tener las patatas "muy melosas" y por otro las "crujientes". Estas últimas, cortadas a daditos, se ponen "en medio de la tortilla" junto a una salsa brava, preparada previamente con tomate y cayena. Por último, tapamos la tortilla. De este modo, "cuando la pruebas, en el corazón de la misma encuentras un trocito de patata crujiente con un picante", añade el chef.

El chef Rafuel en 'Herrera en COPE'

"Si alguien es capaz de explicar una receta en menos de 30 segundos y acto seguido tiene un millón de personas viéndolo, es que tiene mucha autenticidad y mucho arte", así introducía Alberto Herrera a un invitado de alto nivel, sobre todo en el terreno culinario, como es Rafael Antonín, más conocido como Rafuel.

Ni es millenial, ni es profesional de la cocina. Tampoco tiene un restaurante. Simplemente, plantea recetas en 30 segundos y muestra un amor incondicional por la cocina. Además, con cada nueva preparación demuestra que el mejor restaurante es la cocina de casa.

Es considerado como uno de los 10 influencers gastronómicos más conocidos, seguidos y queridos en España. Fue pionero en el universo de las redes con la cuenta que creó en Instagram en 2012, a la que llegó de casualidad, y a día de hoy cuenta con más de 800.000 seguidores que no se pierden sus trucos y sencillas recetas.

Tiene una idea muy clara de la cocina, que para él es cariño, amor y memoria. Su secreto, presentar las recetas a un ritmo trepidante, con una simpatía arrollado. Rectas fáciles, sencillas, arrolladoras y al alcance prácticamente de todo el mundo. Escucha la entrevista completa en el siguiente audio.

La receta de tortilla de patatas de Carlos Herrera

En la tortilla de patatas, cada maestrillo tiene su librillo. Carlos Herrera ha explicado, en más de una ocasión, cuál es el paso a paso de su receta. En primer lugar, detalla que "confito la patata, pero luego acabo tostándola y la voy machacando con la rasera". El siguiente paso es batir los huevos, a los que les añades las 'papas'.

"Quito el aceite que sobra (de la sartén)" y a continuación, una vez vertida la mezcla en la sartén "doy golpes, por un lado, y por otro", detalla el director y presentador de 'Herrera en COPE'.

Además, el comunicador más escuchado de la radio española ha regalado a sus seguidores un truco que tiene que ver con el número de huevos que se empleen "a más echemos, más jugosa quedará", ha explicado.

Antes de concluir, se ha mojado en el debate sobre si añadirle cebolla o no. Su hijo, Alberto Herrera, dejaba claro que él apuesta porque sí lleve cebolla siempre, pero su padre no estaba de acuerdo. "Eso no te lo he enseñado yo", decía el comunicador, dejando claro que él es partidario de la tortilla sin cebolla.