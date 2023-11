Recibe una llamada de Carlos Herrera yendo a Santander y estas son las consecuencias que sufre: "Sin nada"

Uno de los temas que le planteamos a nuestros 'fósforos' es el siguiente: ¿saben decir que no? Pues a algunos les cuesta y claro, esto les ha jugado una mala pasada. Entre todos los testimonios, destaca lo que le ocurrió a Ángel, uno de nuestros oyentes, a cuenta de Carlos Herrera. ¿Quieres saber de qué se trata? Descúbrelo en el audio que tienes disponible a continuación.

Audio





En concreto, Ángel le ha contado a Alberto Herrera que "el jefe del programa,Carlos Herrera, me costó 150 euros. Mi querido Juan Manuel Gozalo se iba a presentar a alcalde de su pueblo. Y el señor Herrera le hace una entrevista. Juanma decía: 'a ver, vámonos porque me va a llamar'. Paramos en Tordesillas y Herrera no llamaba. Nos paramos en un arcén y Carlos Herrera habló con él. Acaba la entrevista y aparece la Guardia Civil. Gonzalo era muy expresivo y yo intentaba tranquilizarlo. Pero al final pagué 150 euros de multa en el acto".

Es una historia un tanto surrealista, pero que ha desatado las risas entre los colaboradores de 'Herrera en COPE'. Cómo puede complicarse tanto una entrevista para hacer que, un oyente, se vea obligado a parar en un arcén, lo intercepte la Policía y tenga que pagar una multa de más de 100 euros. ¿Y tú, qué harías? ¿Le pedirías a Herrera que te pagase esa multa que, indirectamente, ha sido por hablar con él?





Otro oyente, llamado Óscar, ha afirmado que es una persona muy sencilla y que vivió un momento tenso con su mujer por teléfono. Y todo, porque se marchó de despedida de soltero con amigos. "Planteamos irnos a Madrid. Nos fuimos al final allí y se calentó la cosa. Acabamos en Bilbao. Y el domingo, mi mujer la pobre, me llama y me dice 'que es hora de que vuelvas a casa'. Le dije que estaba en San Sebastián y me dijo que cuando me apeteciese, volviese".

Por otra parte, Luis cuenta que tomó una mala decisión que casi le cuesta la vida por culpa de una mujer. "Hace cuarenta años conocí a una muchacha. Estaba enamorada de ella. Tenía un hermano que me pidió un favor: que me fuese a la brigada paracaidista. Me quedé perplejo y me dijo que eran 20 meses. Al final, me tiré unos meses en Murcia. Cuando llega el mes de febrero, nos ponen los paracaídas. Tuve la suerte de no lisiarme en ninguno".

Lo que le ocurría a Prado en el bar Zacarías en Miguelturra (Ciudad Real). Cuenta que su padre cumplía 100 años y quería celebrarlo tomando unas cervezas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





"Un sobrino me llamó diciendo que quería felicitar al abuelo. Se vino al bar y veo que lo ha puesto en Whatsapp de los primeros y se presentaron todos. La broma me costó 300 euros", aseguró entre risas.

¿Quieres escuchar todos los testimonios al completo de nuestros fósforos? Los tienes en el siguiente audio.

Audio