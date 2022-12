La desorbitada cuenta de un bar de Madrid que se ha vuelto viral por el precio de un desayuno con tortilla

La periodista Paz Álvarez ha conseguido que la cuenta de su desayuno en un local de Madrid se convirtiese en tendencia en Twitter después de comentar con sus seguidores en redes sociales lo que le ha respondido la camarera después de preguntarle por el precio del pan y del pincho de tortilla. Y es que, tal y como le respondía el servicio del bar, había uno de los complementos que aparecían en la cuenta que era obligatorio, a pesar de que el cliente no lo había pedido.

No se trata del primero y probablemente no será el último caso que indigne a los comensales de un bar en el que 'se pasan' con la cuenta. Sólo en el último año hemos visto otras situaciones en locales como uno de Formentera en el que una botella de agua costaba casi 10 euros, o media albóndiga a precio de ración completa en un restaurante durante las vacaciones de verano. Incluso se han visto casos de comentarios incluidos en la cuenta que han indignado de sobremanera, no sólo a los que se acercaban al local a comer, sino a todo internet.

Carlos Herrera confiesa cuántos kilómetros ha hecho realmente en el Camino de Santiago: "Todos los días" El director de 'Herrera en COPE' ha contado a 'El Pulpo' cómo ha sido su peregrinaje hasta Santiago de Compostela Redacción Herrera en COPE 04 jul 2022 - 09:21





El precio de un desayuno en un bar de Madrid



Paz Álvarez, periodista asturiana, compartía con sus seguidores su factura en el bar 'La Primera', ubicado en la Gran Vía de Madrid, la zona más céntrica de la capital. “Pincho de tortilla en la barra de La Primera. No pido pan, lo ponen y lo cobran, 2,30 euros”, explicaba en un mensaje de Twitter. Y es que en la hoja puede leerse bien el desglose: un café solo por 2,80; un pincho de tortilla, 4,50 euros; la caña a 4,50 y el pan a 2,30. No obstante, el detalle que llamaba la atención era que algunos cargos no había manera de evitarlos.

“Le digo a la camarera que no he pedido pan, y me dice que el pan es obligatorio. Esto ya me parece que pasa de castaño oscuro #elpanesobligatorio me lo voy a tatuar”, explicaba en el mensaje en redes sociales. En sólo unos días la publicación ya ha alcanzado casi 5.000 Me Gustas, además, de de ser compartida por más de 2.000 usuarios indignados con la política del establecimiento.

Pincho de tortilla en la barra de La Primera. No pido pan, lo ponen y lo cobran, 2,30 euros. Le digo a la camarera que no he pedido pan, y me dice que el pan es obligatorio. Esto ya me parece que pasa de castaño oscuro, ¿o no, @canadio1010 ? #elpanesobligatorio me lo voy a tatuar pic.twitter.com/gtyCTPlV43 — Paz Álvarez (@Pazalvarezcalvo) October 19, 2021









Otros 'sablazos' en restaurantes



Otra de las cuentas que ha dado de qué hablar es la que ha compartido el usuario de twitter Neo Clor. Comenta que en un local ha tenido que pagar casi cuatro euros por media albóndiga, y adjunta al tuit una foto de la cuenta. Las bromas, como es habitual en esta red, no tardaron en aparecer. En las respuestas a esta publicación muchos especulaban entre risas con el tamaño de la albóndiga entera, comentan lo "barato" que les parece y se cuestionan qué pasa con el encargado de morder la otra media.

Caso parecido ocurría el pasado 2020 en un chiringuito de Formentera en los meses posteriores al confinamiento del coronavirus: 60 euros por una sangría de cava que hace un mes costaba 25 euros. Este conocido bar, cerca de las aguas de Formentera, decidió entonces subir más de la mitad el precio de sus productos y provocó la indignación de todos los comensales que pretendían entonces disfrutar de un chiringuito que vende sus productos a precio de oro.