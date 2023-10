Un cliente pide un bocata de tortilla de patata en un bar de Madrid y lo que encuentra casi le cuesta la salud

Este martes, los fósforos han contado en 'Herrera en COPE' lo más surrealista que han encontrado en un plato de comida. Una de las historias más llamativas ha sido la de Israel, que ha narrado a Alberto Herrera la anécdota que vivió desayunando en el bar de un pueblo de Madrid. Escucha qué le pasó a este oyente en el siguiente audio.

Audio





Una mañana cualquiera, Israel fue a desayunar a un bar de un pueblo de Madrid y pidió un bocadillo de tortilla de patata. Al darle el primer mordisco, notó algo raro en la boca. En un primer momento, pensó que se había mordido y decidió sacarse de la boca el trozo de bocadillo. Cuál fue su sorpresa cuando se dio cuenta de que había un cristal.

Alberto Herrera, que escuchaba con atención la historia, no podía creérselo. Le preguntaba entonces a este oyente qué había hecho tras encontrarse el cristal. "Me asusté y se lo mostré al camarero.Él le echó la culpa a la señora mayor de la cocina", a la que se le había roto algo minutos antes.

Las tostadas con jamón que se han hecho virales en redes sociales

La pregunta de los fósforos de este martes ha surgido a raíz de una publicación de un desayuno que se ha hecho viral en redes sociales. "No puede ser verdad", es lo único que alcanza a exclamar el usuario de X (la red anteriormente conocida como Twitter) 'Cenando con Pablo', tras ver cómo le vienen servidas sus tostadas con aceite, tomate, jamón. Y es que precisamente este último alimento llevaba consigo el plástico que incluye el envoltorio.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Cualquier persona que compre jamón en un supermercado o gran superficie conoce cómo viene distribuido el jamón. Se sabe que entre loncha y loncha, habitualmente y con el motivo de facilitar su consumo, suele haber unas finas láminas de plástico que le ayudarán a seleccionar la cantidad de jamón que desee consumir.

Esta práctica es habitual en muchos otros alimentos y en distintos formatos. El que coma queso y busque separar lonchas entre sí, sabe que debe tener cuidado con los papelitos que separan las mismas. Con las hamburguesas y demás carnes que se distribuyen una sobre otra, más de lo mismo. Sin embargo, en el bar de Getafe donde se sirvió este desayuno, no cayeron en la cuenta de este detalle.





El vídeo compartido en X acumula más de 10 millones de reproducciones y tiene cientos de respuestas, la mayoría de ellas con ironía, mostrando su 'apoyo' al usuario en cuestión. "Saldrás de esto más fuerte, Pablo. Estoy seguro. La vida a veces nos pone a prueba y esta es una de esas veces" o "Siento muchísimo por lo que estás pasando, no veía una tragedia así desde la de la tiktoker del iPhone. Ánimo Pablo", son algunas de las respuestas.

Por otro lado, hay quienes se han puesto de parte del camarero que ha servido al plato, defendiendo su carga de trabajo y que cualquiera puede tener un despiste como ese. "Igual la persona ha hecho 15 platos más esa mañana y se le pasó quitarlo", es uno de estos comentarios.

La reacción de Carlos Herrera al desayuno viral de Getafe

El vídeo ha tenido tal repercusión que ha llegado hasta los oídos de Carlos Herrera. Ha sido María José Navarro en su sección de contenido viral quien ha compartido la anécdota con el comunicador, que no salía de su asombro al descubrir lo ocurrido. Herrera, al conocer la noticia, no ha podido dejar de reír. Y es que no es para menos. Carlos, gran amante de la gastronomía de nuestro país y buen conocedor de algunas de las intrigas que se cuecen en muchos de los locales de restauración.