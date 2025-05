La presencia de Alexander Arnold en el Mundial de Clubes es muy complicada

Todo apunta a que Alexander Arnold será el primer fichaje del Real Madrid de cara a la temporada 2025/2026. El lateral derecho inglés del Liverpool anunciaba esta semana su salida del conjunto red después de dos décadas en sus filas y, aunque aún no se ha oficializado, su próxima camiseta será de color blanco.

Alexander Arnold se incorporará gratis el 30 de junio tras finalizar su contrato con la entidad inglesa, pero la intención del Real Madrid es que lo haga un poco antes y pueda jugar el Mundial de Clubes, que arranca el 14 de junio en Estados Unidos, aunque el debut merengue no se producirá hasta cuatro días después, el 18, con el Al-Hilal saudí como rival.

Sin embargo, según ha podido saber la Cadena COPE, no va a ser fácil contar con el jugador porque el Liverpool, al que seguirá perteneciendo cuando comience el torneo, debe permitirlo. Dado que no van a recibir ni un euro por él, los ingleses no van a ayudar a pesar de las grandes relaciones con el Real Madrid. Los reds están enfadados por perder gratis a una de sus estrellas y aunque ellos no jueguen el torneo y no les afecte en nada la única opción de que Arnold juegue parece estar en recibir algo de dinero.