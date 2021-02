Herrera: "40 años después del 23-F, la democracia también está acosada por otros"

Carlos Herrera ha arrancado el monólogo de las 6 de la mañana recordando dónde estaba en aquel 23 de febrero de hace cuarenta años España vivía uno de sus capítulos más oscuros de la Transición, con el Golpe de Estado fallido de 1981.

Tal y como ha contado Herrera en antena, él estaba trabajando en un medio de comunicación donde las noticias salían de minuto en minuto. "Si tenía 24 como era el caso de un servidor sí se enteraba y más si trabaja en medios de comunicación", ha explicado. En aquel momento, ha revelado Herrera, coincidió con una joven periodista a la que ha querido mandar un mensaje muy especial.

"En aquel momento estaba en la redacción con una joven llamada Julia Otero a la que desde aquí le mando un beso muy fuerte", ha dicho, ya que la comunicadora radiofónica ha revelado en las últimas horas que padece un cáncer que le va a obligar a apartarse de la radio.

El repaso histórico de Herrera al contexto del 23-F

Carlos Herrera ha aprovechado el aniversario del intento del Golpe de Estado para reivindicar la evolución que finalmente se impuso en el país pese a los planes de algunos militares que querían echar todo hacía atrás. "Usted recordará que aquel día España pudo haber tropezado severamente en el evolucionismo cuando estaba directamente canalizando una Transición que no fue fácil y que llegó finalmente a la democracia", ha arrancado afirmando.

"Buena parte del ejército entonces, y eso lo subrayo, para establecer diferencias, veía con buenos ojos como la vergonzante a la que accedió Tejero para el establecimiento de un Gobierno presidido por un militar", ha explicado.

El contexto de aquel entonces, ha apostillado, no era sencillo, ya que fueron "años donde el terrorismo actuaba todos los días y las calles estaban asediadas por grupos de la extrema izquierda y extrema derecha". Asimismo, la sociedad española sufrió en primera mano dos crisis económicas que tuvieron gran repercusión en la sociedad de clase media de aquel entonces.

La situación política, 40 años después

40 años después, este martes el Congreso de los Diputados va a conmemorar tal fecha con la ausencia principal de Juan Carlos I, figura clave para la consolidación de la democracia en España. "Era una democracia acosada hasta el punto jefe del estado tuvo que salir a jugársela y a defender la democracia española", ha explicado Herrera sobre el Rey.

Sin embargo, su ausencia no va a ser la única, ya que muchos grupos que apoyan al actual Gobierno de Pedro Sánchez tampoco van a acudir. Sobre este asunto, Herrera ha hecho un diagnóstico de la actual situación política: "Lo triste de todo ello, es subrayar que hoy, 40 años después, la democracia también está acosada, por otros, por aquellos que no la consideran plena, aquellos que quieren dar un golpe detrás de otro, que ya dieron uno y anuncian la reedición, la actitud pasmosamente quieta, tranquila y en ningún momento, preocupada del Gobierno de la Nación. Hoy en el Congreso de los Diputados se va a recordar ese 23-F con la ausencia de quien precisamente paró ese golpe porque el Gobierno lo ha echado del país, y está a 8000 kilómetros. Ahí va a faltar alguien al que alguien o todos deberían recordar. Y no van a estar todos los que han apoyado al Gobierno de Sánchez porque al fin y al cabo tienen mucho que ver con los golpistas de antes. Atentos a esa celebración".

