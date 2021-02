Herrera: "Toda la chusma guerrillera a favor de Hasél llegó al Congreso con Podemos y al Gobierno con Sánchez"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es viernes, es 19 de febrero del 2021 y son las 08:00 horas. Y es un día en el que si miramos las cifras de la pandemia vemos que, efectivamente, está en retroceso a pesar de que las cifras mortales todavía sobrepasan las 300 personas fallecidas y los contagios ayer completamente supusieron un poquito más que anteayer, pero la incidencia sigue bajando. Y la vacunación... Estamos a la espera de que los demás laboratorios no sean como AstraZeneca, que ha demostrado una cierta golfería, importante golfería, que espero que vaya en contra de su prestigio y en contra de su cotización en bolsa si es necesario por el hecho de haber servido al Reino Unido mucho más y mucho antes a pesar de tener un contrato con el que mintió, que le ligaba un día después que a la Unión Europea, pero bueno, esa es cuestión que tiene que dirimir la Unión Europea y seguramente lo harán.

A aquí en España, pues de qué vamos a hablar: del Gobierno, claro. Hoy debería comenzar este comentario editorial apoyando la decisión de Pedro Sánchez de destituir a Pablo Iglesias de la Vicepresidencia Segunda de su Gobierno, de borrar de él toda presencia de esa esa cuadrilla de inútiles y gandules que no sirven para nada y de haber conversaciones con el resto de fuerzas parlamentarias para alcanzar pactos de Estado, con partidos de Estado en un país que no soporta ya más tensiones. Estaríamos, incluso, dispuestos a olvidar, oiga, aquello de que nunca, nunca, nunca nunca, nunca debió pactar con un partido antisistema, pero previsible, que siempre ha defendido lo peor. Y nos centraríamos en los saludable de cerrar esa larga etapa, de abrir otra de consensos, mayorías más presentables estamos en emergencia nacional, etcétera, etcétera.

Pero no puedo contarles eso ni aplaudir es porque Pedro Sánchez estuvo ayer callado como una puerta tras conocerse el apoyo de Podemos, y no solo el apoyo, sino el acto de instigar a la violencia en las calles, llamar a la violencia en las calles, que es exactamente lo que es, y tras saberse que Podemos, además, quiere tramitar el indulto a este tarado de Pablo Hasél, es un niño de papá que va de malote que lleva años animando a los más tontos de la clase a que pongan bombas, a que peguen tiros a todo lo que se mueva, ahora de cuento alguna de las hazañas de este individuo. La mejor prueba de que este canalla incita a la violencia es que ayer por él llevamos tres días viendo violencia en Barcelona, Madrid, Valencia, Tarragona, Sabadell... Y ya veremos el fin de semana.

Que no os engañen. No es un brote de violencia ocasional ni es solo por Hazel. Es la misma que llevamos viendo en España incentivada por tipos como Iglesias o tipos como Torra. ¿Dónde está Torra, por cierto? ¿Qué se ha hecho de ese tío? Son los de 'Rodea el Congreso', los de las marchas de la dignidad, los del 'procés', los de Gamonal en Burgosl... Toda esa chusma guerrillera que llegó al Congreso con Podemos y al Gobierno de la mano de Sánchez.

Ayer este impostor no tuvo nada que decir. Sacó a la poli buena, a Carmen Calvo, a soltar cuatro frases hechas sin sustancia contra la violencia, pero refrendó la reforma del Código Penal para que los delitos de todos los Hásel que andan sueltos dejen de tener castigo. ¿Qué la que más tiene que pasar, Sánchez? ¿No tienes bastante? Ayer fue la violencia, anteayer la Corona, pasado los medios de comunicación, que los quiere intervenir. Ahora Iglesias quiere hacer una cadena de prensa del Movimiento, que los medios sean públicos y él siendo Franco. Luego la justicia, luego la autodeterminación, luego ir diciendo que se vaya diciendo por el mundo que España no es una democracia, no sé qué, no sé cuántos... Pero tú con tal de trincar el poder, tenerlo asido por las dos manos literalmente eres incapaz de dar un solo, paso valiente que daría una persona valiente. Iglesias, Echenique, esos despojos políticos impresentables en el fondo son como tú. Y el responsable eres tú, el presidente eres tú, no los demás. Y el culpable eres tú, el coautor intelectual, Pedrito, eres tú.

A la parte socialista no le gusta el silencio de Iglesias. Y es la misma parte socialista que insiste en considerar una barbaridad el ingreso en prisión de Hásel. Déjenme que saque la hemeroteca. En un programa al que fue Iglesias en 2014 le dijeron a Hásel que qué le preguntaría iglesias y soltó esto.

Pablo Hasel mira a la cámara en las instalaciones del rectorado de la Universidad de Lleida, en Cataluña (España), a 15 de febrero de 2021. El rapero se ha encerrado junto a miembros de la plataforma que reclaman su libertad para tratar de evitar su entrada en prisión. Este lunes se cumplen tres días del plazo que le dio la Audiencia Nacional para que entrase de forma voluntaria en la cárcel y cumplir condena de dos años y cuatro meses por un delito de enaltecimiento del terrorismo.Lorena Sopêna i Lòpez / Europa P

¿Amancio Ortega tiene problemas de psiquiátrico? ¿Y eso lo dices tú? El que tiene problemas de psiquiátrico es este por el que estás dando la cara. O sea, te dice que preguntes algo a Iglesias y solo se te ocurre fabular a quién matarías. O sea, ¿eso es normal? Y luego Iglesias, que ahora lo defiende cuando hace siete años reconocía que este tío tenía problemas... Pero es que la hemeroteca de Hásel tiene tiene más. Esta fue otra perla que soltó con otro tarado mental cómo es el tal Valtonyc.

Unos trotskistas. ¿Saben ustedes cómo acabó Trosky? Un catalán le clavó un piolet. ¿Qué propuso Hásel hacerle a José Bonó? Clavarle un piolet en la cabeza, que es una de las muchas barbaridades que ha dicho este tío. Pedir que estallara el coche de Patxi López, jalear tiros en la nuca a dirigentes del PP... ¿Eso es lo que hay que sacar de la cárcel y defender?

Miren, en 2019 condenaron a pena de cárcel a tres tíos que en Sevilla, en la manifestación del 8 de marzo del 2018, se grabaron mofándose de las feministas, llamándolas guarras, que tenéis que ir a fregar... Lo clásico. Pues por grabar ese vídeo y difundirlo les metieron 6 meses de cárcel por un delito de odio a un colectivo por razón de género. Entonces ahí viene la pregunta: ¿Los de las barricadas también abogan porque esos tengan cárcel o no? Nada menos que a feministas le dijeron esas cosas. O sea, ¿se puede desear la muerte a una persona en concreto, animar a alguien a que lo haga a ritmo de rap y que eso sea libertad de expresión? ¿Llamar guarras a las feministas si te lleva la cárcel o no? Que alguien de estos me lo conteste. O sea, terrorismo o asesinato político sí, pero machismo casposo no.

Juan Carlos Hidalgo / EFE

¿De verdad en un escenario de creciente sensibilidad para con los delitos de odio a determinados colectivos, que es que hay que cambiar la película 'Peter Pan' y hay que cambiar 'Lo que el viento se llevó' por la colección de tontos que hay, los primeros los dueños de los derechos de la película de 'Peter Pan', de verdad que en un escenario como ese vamos a sacar de esa protección el enaltecimiento del terrorismo? ¿Y eso lo vas a hacer tú, Sánchez? Porque ayer a este le volvieron a meter otra condena por amenazar de muerte y tal y que cual.

A ver Serrat, Almodóvar, Trueba, Aitana, Antonio de la Torre, a ver, ¿de verdad creéis que a vosotros os pueden meter en la cárcel por lo mismo que a este tío? Porque es lo que dijisteis en el manifiesto ese lamentable que firmasteis. Si dejamos que sea Hásel encarcelado mañana pueden venir a por cualquiera de nosotros, cualquier disidente. ¿Vosotros podéis cualquier día de estos amenazar de muerte, rociar de lejía a un cámara, pedir que le clave un piolet un tío en la cabeza a alguien? ¿Animar a un grupo terrorista a que siga matando? ¿De verdad os molestéis en conocer el historial de este tipejo antes de firmar el manifiesto? Y si estáis a favor de que todo eso no comporte cárcel, ¿vais a pedir también que llamar guarras a las feministas que van a una manifestación tampoco lo sea? Es que lo metan en la cárcel solo por rapear. Vaya petardo que habéis pegado firmando eso.