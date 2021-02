Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Herrera, ¿cómo resumirías el papel de Don Juan Carlos el 23-F?"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

La pincelada de hoy tiene como protagonista a la Ley Trans y las complicaciones que esta puede traer, incluso dentro del movimiento feminista más tradicional.

En cuanto a los temas que más preocupan a nuestros oyentes, uno de ellos tiene que ver con el pacto entre el PP y el PSOE. Javier de Málaga se cuestiona “¿cómo es posible que sepa el PP que realmente Pablo Iglesias y Podemos no van a intervenir en la elección del poder judicial nombrando por detrás a quienes ellos quieran?”.

Esther de Sevilla cree que desde el PP son “ingenuos. Se creerán que no estará Podemos, cuando en realidad Sánchez está haciendo todo lo que le piden. Y se piensa el PP que tiene algo que decir…”. Mientras, Visitación de Villanueva avisa de que “no se debe fiar Casado, seguro que Sánchez se saca un as de la manga para superarle, porque la puñalada trapera es lo suyo”.

Los disturbios callejeros siguen siendo otro de los temas protagonistas. José Luis de Madrid se pregunta “¿hasta cuándo tenemos que seguir aguantando que estos niñatos pijos nos sigan dando lecciones de democracia cuando nosotros somos los que nos la hemos jugado por la democracia, corriendo delante de los grises?”.

Javier de Cantabria reflexiona sobre que “si después de los disturbios de estas semanas no suben los contagios, alguien tendrá que darnos explicaciones de por qué se ha llevado a la ruina a la hostelería y por qué se reducen los movimientos”.

Por otro lado, María de Esplugas de Llobregat afirma que “se tendría que haber metido a Hasél en la cárcel antes de las elecciones catalanas, otro gallo habría cantado a lo mejor… Hubiéramos tenido algo más de cabeza y la gente se hubiera levantado para ir a votar”.

Hilario desde Almería comenta que “es una lástima que hayan encarcelado al tal Pablo Hasél. Antes no lo conocía nadie y ahora va a pasar a ser súper conocido, va a vender todo lo que no ha vendido en su vida y, además, dentro de poco será diputado o eurodiputado por algún partido de su calaña”.

La preguntita de hoy nos la lanza Ana Mari desde Vitoria: “Herrera, ¿cómo resumirías el papel de Don Juan Carlos el 23-F del que todavía se hacen especulaciones?”.

El último de nuestros protagonistas es el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. María de Madrid tiene claro que “es el culpable. Este señor es un totalitario que quiere perpetuarse en el poder y la única manera de hacerlo es con el señor Iglesias, que es el que le hace el trabajo sucio. Porque Sánchez tiene otras alternativas, puede buscar pactos de Estado con el PP en los temas importantes…”.

Cristina de Valencia pide “el Impeachment al presidente de España, por traicionar deliberadamente a los españoles y a la Constitución. Ya está bien, que se vaya del poder él y toda su panda”. Por último y en la misma línea, Merche de Valencia comenta que “la gente se echaba las manos a la cabeza con Trump, pero le dan la razón al Trump español”.

