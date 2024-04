Una vecina de Madrid baja a tirar la basura y no da crédito a lo que alguien ha dejado en el portal: "Chungo"

Bajar a tirar la basura es una tarea cotidiana que todos realizamos. Hay ciudades que tienen cubos ubicados en la calle 24 horas al día, mientras que en otras son las propias comunidades de vecinos las que los guardan y los sacan por las noches.

Sin embargo, una acción rutinaria a veces puedes convertirse en algo excepcional. Esto es lo que le ha ocurrido a una vecina del madrileño barrio de Usera, como ha compartido en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

"Al bajar la basura a mi cubo, me encuentro con esto en mi portal", ha escrito en su perfil junto a un vídeo en el que se puede observar a un pequeño roedor correteando junto a la puerta del edificio.

Ana, como se llama la vecina, ha pensado en un primer momento que se trata de una rata, por lo que ha lanzado una importante queja: "O solucionáis ya el problema de las basuras o tendremos que derivarlo a Sanidad".





Sin embargo, parece ser que se trata de otro animal. Han sido varios los usuarios que han contestado a la publicación explicando que lo que corretea por su portal es una mascota que ha debido de escaparse de alguna casa.

Ha sido un veterinario el que ha confirmado que se trata de un hámster: "No, no es una rata ni un ratón, es un hámster ruso que o se ha escapado de algún hogar o le han abandonado a su suerte", ha escrito 'Adrián Conde VET', un joven creador de contenido que es veterinario.

El reciclaje en España

España tiene un problema con el reciclaje: las tasas de reutilización, tanto en el ámbito urbano como en general, siguen 10 puntos por debajo de la media europea y a una enorme distancia de Alemania, que casi duplica las cifras en cuanto a residuos de las ciudades. Estas son las principales conclusiones del informe Esenciales de la Fundación BBVA y el IVIE.

18 países están en riesgo de incumplir los objetivos respecto al reciclado de residuos. España está entre ellos respecto al objetivo europeo de preparación para la reutilización y reciclado de los residuos municipales, que está fijado en el 55 % para 2025. Frente a esa cifra, notificó que la tasa estaba en el 40,5% en 2020.

Además, España es el país europeo que más cantidad de residuos lleva a vertedero cada año y con una ventaja de más del doble con respecto al siguiente. En Europa no se ve con buenos ojos la afición española a arrojar y enterrar la basura allí donde no se vea. Cada año se vierten 10,4 millones de toneladas de basura que no se puede reciclar, reutilizar o aprovechar.

Lo que encuentra una española en la basura en EEUU

Una situación muy distinta a lo que ocurre en Estados Unidos. Allí, es habitual encontrar todo tipo de objetos en mitad de la calle y es que los vecinos tiran cosas en perfecto estado que muchas veces otros pueden aprovechar.

Nuria es una española que vive en Floriday se ha hecho viral en TikTok por sus vídeos mostrando lo que tiran a la basura los estadounidenses. En la parte 10 de esta serie que está creando ella misma, daba con multitud de objetos realmente peculiares que podríamos tener cualquiera de nosotros en nuestra casa y nunca se nos ocurriría tirarlos.

Lo primero que se encuentra es una aspiradora de la marca Dyson que, para su sorpresa, funciona como si estuviera nueva. "No te creo, ¿qué hago? ¿La dejo? Es que no la voy a dejar, me la voy a llevar, la mía está empezando a fallar y la que cogí en el anterior, solo tiene esta parte", comenta la joven realmente sorprendida.