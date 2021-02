Herrera, sobre el papel del Rey Juan Carlos I el 23-F: “Fue el que desbarató el golpe de verdad”

Este martes se cumplen 40 años del golpe de Estado del 23-F y se celebrará un acto en el Congreso de los Diputados al que asistirá el Rey Felipe VI. Mucho se está hablando estos días y recordando este acontecimiento histórico de nuestra democracia.

Este lunes, Carlos Herrera ha ocupado parte de su monólogo en relatar lo que ocurrió aquel día en la Zarzuela y el papel que desempeñó el Rey Juan Carlos I, del que recuerda que hoy día se encuentra en Abu Dabi.

El hombre que desbarató de verdad el golpe de Estado fue Juan Carlos de Borbón

“Y la democracia es plena como dice el presidente del Gobierno. Pues, hombre, no se puede decir eso y a la vez apoyarse en quienes desprecian la democracia, quienes desafían el Estado. Pero, miren, ahora se cumplen 40 años de un auténtico desafío al Estado de Derecho, a la democracia, que fue el golpe del 23 F. Aquel golpe que se da la circunstancia, fíjense ustedes, estos días lo recordaremos con detalle, en el que está ausente el hombre que lo desbarató de verdad, Juan Carlos de Borbón, al que el Gobierno ha procurado que se vaya, no de su casa, de España. Y no estará Juan Carlos I en los actos del Congreso, que seguramente se hará una purria, pero bueno.

Aquel golpe del 23-F que tenía una trama civil, desde luego, muy escondida porque, por cierto, no hubo ninguna resistencia civil, todo sea dicho, y en el que sí que hubo varios héroes. El comportamiento de Juan Carlos I, el de Adolfo Suárez, el de Gutiérrez Mellado, el de alguno más.

En aquella tarde estaba jugando al pádel el Rey Juan Carlos con su amigo Miguel Arias, después de comer. Cuando llegaba para cambiarse, una ducha y ponerse a trabajar, acababa de entrar Tejero a golpe de pistola, “quieto todo el mundo”, en el Congreso. Perplejidad. Y se pone el Rey Juan Carlos I el chándal a hablar con todo quisqui: con unos, con otros, a saber exactamente cuál es el alcance de ese golpe de Estado. Y hay palabras del propio Rey Juan Carlos que dice: yo ya sabía, primero, que aquello iba a fallar, que nos íbamos a oponer debidamente, pero, segundo, porque era una chapuza. Pero ¿qué golpe de Estado es ese en el que no se cortan las comunicaciones del jefe del Estado?. Yo podía seguir hablando con quien quisiera, maniobrando con quien quisiera... ¿Cómo a mí no me pusieron un tanque delante del palacio porque esperaban que yo hiciese algún gesto, porque ellos querían transmitir la sensación de que yo estaba en el golpe? Pues a lo mejor, pero cometieron con eso un error porque me dejaron manos libres.

Y habló con Milans y habló con Armada. A Milans le ordenó tajantemente que volviera a meter los tanques y Milans le dijo que no, que todo lo hacía por salvarle a él. Con Armada habló dos veces, una para decirle que no hacía falta que viniera, que era lo que deseaba Armada para darnos una señal a todos los demás. Y la segunda, cuando Armada lo llama para decirle que se va al Congreso a intentar solucionarlo. Y el Rey le dice: "No te doy permiso. Pero da igual porque te vas a ir, vas a hacer lo que te de la real gana, pero que sepas que vas sin mi permiso". Y cuando llega Armada y cuando se enfada con Tejero, porque Tejero dice: “yo no he venido aquí a pegar tiros para que ahora me monte usted un gobierno con socialistas y...”, en fin, ya lo sabemos. Cuando se organiza la salida de los diputados todos salen convencidos de que ha sido Armada quien ha depuesto la actitud de Tejero y de todos los demás, todos creen que es el héroe. Y cuando llegaAdolfo Suárez a palacio, que lo llama el Rey, llega abriendo la puerta y dicendo: “Majestad, hay que condecorar a Armada, que es el que ha desmontado todo esto”. Y el Rey le dice: “sí, sí, siéntate que te lo voy a explicar. A Armada hay que meterlo en la cárcel porque Armada es el que ha creado todo esto”. Y Suárez se queda absolutamente perplejo. A Suárez no le gustaba nada Armada, nada, y después de ellos, todos los demás.

El que desbarató el golpe, en Abu Dabi

Estos días se está hablando del general Juste. Es verdad que el general jefe de la División Acorazada Brunete, que cuando llega a su puesto, estaba dos días fuera, se encuentra con Torres Rojas, el gobernador militar de La Coruña allí sentado de jefe, y dice “esto qué es”. Es el que llama a Zarzuela y dice que Armada ni vaya por favor, ni aparezca por allí, porque es la señal. Se lo dice a Sabino Fernández Campo que entra en ese momento en el despacho del Rey, que había recibido la llamada de Armada diciéndole quiero ir a la Zarzuela. Y Sabino le dice con el dedo: “ni se le ocurra”. El Rey por supuesto, tampoco tenía ningún interés en recibir a Armada. Y eso bloquea muchas de las cosas del golpe, que después bloquea llamada a llamada, gesto a gesto, Juan Carlos I. El que desbarató el golpe, en Abu Dabi, en Abu Dabi”.

