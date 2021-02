La profecía de Herrera sobre qué hará Iglesias al ser traicionado por Sánchez: "No lo descarten"

Este lunes, el director de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha hablado sobre el posible acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Los populares creen que va a ser posible el acuerdo con el PSOE porque ha aceptado la principal de las condiciones, que es dejar a Podemos fuera del reparto", ha indicado Carlos Herrera. "De eso que nos libramos". No obstante,no cree que sea una decisión que se quede sin ningún tipo de consecuencia para su socio de Gobierno, Pedro Sánchez, y Carlos Herrera ha hecho un augurio de los posibles pasos que podría dar Iglesias.

La profecía de Carlos Herrera

"A ver cuál va a ser la reacción de los de Iglesias", ha dicho el comunicador de COPE, para seguidamente hacer una profecía sobre las decisiones que podría tomar como como respuesta a este acuerdo entre el PSOE y el PP: "Sumarse a un Gobierno independentista en Cataluña. No lo descarten".

"La división del Gobierno, sus enfrentamientos internos... está alcanzando niveles de difícil retorno. La guerra sin cuartel se libre entre dos sectores del Gobierno", ha advertido Carlos Herrera. También se ha referido a una información de 'La Razón', que asegura que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, estaría barajando la posibilidad de dejar su puesto en el Ministerio ante el acoso que recibe por parte de Pablo Iglesias. "No lo descarten si algún día de estos lo pone en marcha", ha concluido Herrera.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial

Esta mañana en 'Herrera en COPE', el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha asegurado que el PSOE ha aceptado la condición de los de Pablo Casado para apartar a Podemos de la negociación para la renovación del CGPJ lo que acerca el pacto entre ambos. El dirigente del PP ha afirmado en COPE que Podemos "está al margen de cualquier negociación" y "no va a estar" ni va a "tener personas" en el órgano de Gobierno de los jueces.

El pacto entre PP y PSOE para renovar el CGPJ dependería del cumplimiento de las otras dos condiciones del PP: avanzar en la despolitización de la justicia, impidiendo que haya "políticos que den el salto de la política al órgano del gobierno de los jueces" y reforzar la independencia.

Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha decidido no incluir en el orden del día del pleno del jueves varios nombramientos judiciales pendientes de aprobación, a la espera de que fructifiquen las negociaciones entre el PSOE y el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

Lesmes ha optado por posponer esos nombramientos, entre ellos tres plazas de magistrados en el Tribunal Supremo, en coherencia con la decisión que ya tomó en dos ocasiones el año pasado de suspenderlos ante la cercanía de un pacto entre las principales fuerzas políticas, aunque en aquellas ocasiones finalmente no fructificó ningún acuerdo. Pero además ha decidido no llevar los nombramientos al pleno al comprobar que en estos momentos no hay una mayoría incontestable de vocales a favor de realizarlos.