Herrera: "Las fanáticas del feminismo o muerte, pase lo que pase, no se quedan sin romería"

Ya son las 08:00, ya son las 07:00 en Canarias, a esta hora teóricamente se haría público o, según las informaciones que manejamos, se debería hacer público el acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo de Administración de RTVE, que es un acuerdo que tiene que sustanciarse, además, en el Congreso a las 11:00 horas, pero es el que han conseguido o aquel acuerdo al que han llegado finalmente a un apretón de manos PSOE y PP, según parece.

¿Y los demás? ¿Y el acuerdo para renovar el Poder Judicial? La están peinando. Hay prisa, pero ya saben ustedes. Eso lleva un retraso, no se ha renovado el Poder Judicial desde hace ya bastante tiempo y a lo mejor no viene de dos días porque, ¿en qué consistiría ese acuerdo del Poder Judicial? En varios equilibrios. El PP anunció aquí, con gran repercusión en circuitos políticos, que Podemos se había quedado fuera del reparto de vocales. No quiere ver a Podemos en el reparto de vocales del Poder Judicial. Podemos va diciendo por ahí que aunque no los quieran ver, estarán, y el PSOE, instalado en esa sibilina ambigüedad, deja caer que Podemos no estaba negociando, pero como negociaban los socialistas y los llevan en el corazón cada vez que negocian, a lo mejor Podemos podría verse representado. Oiga, no se lo pierdan, incluso el PNV y ERC, con lo cual, ¿eso cómo se come y qué es lo que va a salir de ahí? No tengo ni idea.

Y usted seguramente se preguntará ahora en qué me afecta que se renueve o no se renueve el Poder Judicial. Vamos a ver, ¿qué es el CGPJ? Conviene recordar que es el órgano colegiado del gobierno de los jueces. El Poder Judicial necesita organización, nombramientos -tú a Valdepeñas, tú a La Guardia, tú a Ballona, tú a Villarico- y necesita inspección -qué está pasando en el juzgado de Prim, vamos a verlo-, necesita un régimen disciplinario. El gobierno de los jueces necesita nombrar y ascender jueces y magistrados, a un presidente de una audiencia, a un mienbro del TJS de Andalucía o de Cantabria. Todo eso tienen que organizarlo. ¿Y los jueces se eligen a ellos mismos? No. A una parte sí, otra parte no. Y cada tiempo hay que renovar ese organismo. Si no se renueva o tiene dificultad operativa, estatutaria para renovar y para actualizar los lufares en España y eso le afecta a usted que queden paralizados. Ningún juez va a dejar de trabajar por el hecho de que no esté renovado el Poder Judicial, pero si no ha habido una serie de movimientos que a lo mejor es necesario que haya.

Bueno, pues eso lo decide el Congreso en función de los repartos, pero el Congreso necesita un acuerdo de 3/5. Eso es mucho, más, inlcuso, de la mayoría absoluta que hay que conseguir para que haya acuerdo, para que sea un acuerdo equilibrado.

¿Y quedan señalados los jueces a los que eligen los partidos políticos? Pues, hombre, suele ser gente de prestigio. Ahí no llega un tío que ha acabado la carrera de Derecho. Son gente de prestigio. Que tiran más hacia un lado que hacia otro, pues es posible. A los jueces les molesta mucho que se les diga es que usted es de ,los conservadores o es de los progresistas. Seguramente tienen razón. Ellos forman parte de asociaciones que tienen cierta inspiración más a lo progre o menos a lo progre: Jueces para la demagogia, que les llamamos cariñosamente, o la Asociación Profesional de la Magistratura. Por ahí más o menos se les podría catalogar, pero tampoco es fácil porque cada uno es hijo de su padre y de su madre. Pues en eso están ahora mismo.

El único acuerdo al que han llegado es el de RTVE que, como les digo, ya ha sido firmado, incluso publicado, y los consejeros y consejeras serán José Manuel Pérez Tornero, Ramón Colom, que es un viejo profesional que sabe de lo que va, Elena Sánchez, Concepción Carmen Cascajosa, José Manuel Martín Medem, que es antiguo en estas lides, siempre le nombra IU, Roberto Lakidaín, María Carmen Sastre, nuestro querido Jenaro Castro, María Consuelo Aparicio y Juan José Baños Loinaz. Y ya veremos lo demás.

EL MINISTERIO DE IGUALDAD LLAMA A MANIFESTARSE EL 8-M

Luego, la pandemia, la incidencia acumulada sigue bajando. 389 muertos ayer y entre que nos apañamos con las vacunas que tenemos, entre que esperamos que la Agencia Europea autorice las vacunas de Jhonson, cosa que ya ha hecho la Agencia Americana del Medicamento, ahora hay un debate que ha surgido desde el propio Gobierno a través del Ministerio de Igualdad, se insta a manifestarse el famoso 8 de marzo. Otra vez lo mismo. El 8 de marzo, dirá usted, pero si esa película ya la he visto.

El 8M del año anterior fue un desastre. ¿Quieren volver a repetir el desastre ahora cuando el debate que está encima de la mesa es cómo lo vamos a hacer para que lo que viene ahora, que es la Semana Santa, pueda beneficiar a empresarios que viven, entre otras cosas, de la Semana Santa, pero no perjudique a aquellas personas que se expongan al contagio? Es curiosamente una manifestación del 8M lo que necesitamos porque la banda de la tarta sigue ahí. Estas fanáticas del feminismo muerte siguen con que hay que organizar manifestaciones en España.

Vamos a ver, cuando en la mayoría de comunidades autónomas no dejan que se junten más de seis personas en una terraza, se van a poder reunir 500 a pegar botes por la calle. Han dicho no, 500 es un aforo máximo de personas. ¿Y quién cuenta las 500? ¿Un tío con un contador allí? ¿Pero qué locura es esta? Una de las contagiadas en la manifestación del año pasado fue la ministra Carolina Darias, que esta sí que parece que ha aprendido pie en pared ante la idea de convocar nuevas marchas este año.

Ahora, ¿qué dice la banda de la tarta? Pues pase lo que pase nosotros no nos quedamos sin romería, haya pandemia o no la haya. ¿Les van a dejar las delegaciones del Gobierno? ¿Le va a dejar la de Madrid que preside un tal Franco del PSOE? Pues no lo descarten. Dice solo 500, ¿pero cómo controla usted que haya solo 500? ¡Qué absoluta irresponsabilidad nacida del fanatismo más pueril que pueda exhibir nadie!