Si quieres ver goles, este es el mejor horario para ver los partidos de La Liga

Los aficionados al fútbol español están de enhorabuena si buscan partidos con muchos goles, y la clave parece estar en el reloj. Según un informe de Miguel Aguilar en el programa Tiempo de Juego de la Cadena COPE, existe una franja horaria predilecta para que el balón bese la red con más frecuencia en La Liga.

El tramo de las 16:15 de la tarde se corona como la hora estrella para ver más goles en La Liga, con una media de 3,1 goles por partido, convirtiéndose así en el horario más prolífico de la competición.

En el otro extremo, los partidos programados a las 21:00 de la noche, sorprendentemente, son los menos recomendables para quienes buscan espectáculo goleador. Con un promedio de solo 2,47 goles por encuentro, esta franja es la peor si quieres ver goles. Le sigue de cerca la franja de las 14:00 de la tarde, con 2,5 goles por partido.

Por su parte, los encuentros disputados a las 18:30 de la tarde ofrecen un registro intermedio, con una media de 2,6 tantos por partido.