Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

¿En qué franja horaria se marcan más goles?

Si quieres ver goles, este es el mejor horario para ver los partidos de La Liga

Un informe en 'Tiempo de Juego' muestra en qué horario se ven más tantos en La Liga, con sorpresa en los partidos de la noche.

Miguel Aguilar explica en 'Tiempo de Juego' los horarios más y menos goleadores de La Liga

Publicado el

Los aficionados al fútbol español están de enhorabuena si buscan partidos con muchos goles, y la clave parece estar en el reloj. Según un informe de Miguel Aguilar en el programa Tiempo de Juego de la Cadena COPE, existe una franja horaria predilecta para que el balón bese la red con más frecuencia en La Liga.

El tramo de las 16:15 de la tarde se corona como la hora estrella para ver más goles en La Liga, con una media de 3,1 goles por partido, convirtiéndose así en el horario más prolífico de la competición.

En el otro extremo, los partidos programados a las 21:00 de la noche,  sorprendentemente, son los menos recomendables para quienes buscan espectáculo goleador. Con un promedio de solo 2,47 goles por encuentro, esta franja es la peor si quieres ver goles. Le sigue de cerca la franja de las 14:00 de la tarde, con 2,5 goles por partido.

Por su parte, los encuentros disputados a las 18:30 de la tarde ofrecen un registro intermedio, con una media de 2,6 tantos por partido

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

