"Hay que ser muy cuidadoso para que las bajas que realmente se necesiten, ni se acorten, ni se meta presión a las personas enfermas, pero, desde luego, hay que hacer algo"

El Gobierno ha anunciado la creación de un observatorio para abordar el problema de las bajas laborales, cuyo coste anual supera los 33.000 millones de euros. Esta problemática, y las posibles soluciones, han sido analizadas en el programa 'La Linterna' de COPE, en el espacio 'Clases de Economía' con la subdirectora de ABC, Yolanda Gómez, quien ha subrayado la necesidad de actuar con prudencia. El Ejecutivo ha retomado las negociaciones con CEOE, UGT y CC.OO. para introducir cambios en la gestión de la incapacidad temporal ante el galopante problema del absentismo.

Un plan desempolvado por la AIReF

Las medidas, que llevaban tiempo guardadas, han vuelto a la palestra después de que la AIReF publicara un informe "durísimo" sobre la gestión de las bajas, tal y como señaló Gómez. "Es cierto que estas medidas estaban escondidas debajo de un cajón, o sea, se presentaron y ahí se quedaron, y ahora esta semana, como la AIReF ha hecho un informe, pues se han vuelto a sacar", explicó la experta. El organismo avisaba en su análisis de las deficiencias en el control de las bajas y la falta de acción por parte de las administraciones.

Hay que ser muy cuidadoso para que las bajas que realmente se necesiten no se acorten ni se meta presión a las personas enfermas"

Alamy Stock Photo Trabajador de la construcción cansado descansando apoyado en un martillo en una casa en renovación

El debate surge en un contexto donde las ausencias al trabajo se han disparado un 53% desde 2019, con un impacto económico total que asciende a 129.000 millones, equivalente al 8,1% del PIB. Pese a la urgencia, la subdirectora de ABC expresó sus dudas sobre el futuro de la propuesta:

Altas progresivas y la novedad del pluriempleo

Una de las medidas estrella que la Seguridad Social recupera es la de las altas progresivas. Esta fórmula, pensada para bajas de más de 180 días por patologías graves como procesos oncológicos o cardiovasculares, permitiría al empleado trabajar la mitad de su jornada percibiendo el salario correspondiente y, a la vez, cobrar un 50% de la prestación por incapacidad. La idea es facilitar una reincorporación paulatina que beneficie tanto al trabajador como a la empresa, que afronta costes significativos por cada baja.

Otra de las novedades es la regulación de la incapacidad temporal para los trabajadores en situación de pluriempleo, un colectivo que ha alcanzado la cifra récord de 632.000 ocupados. El Gobierno quiere modificar la ley para permitir que una persona pueda estar de baja en uno de sus trabajos pero continuar en otro, siempre que el médico del servicio público de salud certifique qué actividad es incompatible con su dolencia.

O se toman medidas, o yo sinceramente no sé hasta dónde se va a llegar"

Alamy Stock Photo Mujer de negocios cansada con dolor de cabeza durante el trabajo nocturno en la oficina. Concepto de baja laboral

En este sentido, Yolanda Gómez advirtió sobre la delicadeza del asunto: "Hay que ser muy cuidadoso para que las bajas que realmente se necesiten, ni se acorten, ni se meta presión a las personas enfermas, pero, desde luego hay que hacer algo". La periodista también sembró dudas sobre la viabilidad política del plan: "Sinceramente, no sé si se aprobarán o no, porque también, tal y como está el panorama parlamentario y la falta de apoyos, yo no sé si serán capaces de ponerlas en marcha".

Las mutuas podrán proponer el alta

El texto del Ejecutivo también contempla cambios para las mutuas. Ante el alarmante incremento de casi un 300% en las bajas de más de un año desde 2019, se abre la puerta a que las mutuas puedan formular una "propuesta de alta médica". Sin embargo, la decisión final seguirá en manos de los médicos de la sanidad pública, tal como explican los expertos en derecho del trabajo.

Finalmente, para combatir el atasco en la gestión, la Seguridad Social propone la creación de la Unidad Central de Evaluación de Incapacidades. Este nuevo organismo buscará redistribuir a los médicos evaluadores entre las distintas provincias para paliar el déficit de personal que actualmente retrasa la gestión de miles de expedientes de incapacidad.